Made in Sud 2022 è confermato ma senza Stefano De Martino e Fatima Trotta: chi ci sarà al loro posto

Sì una nuova edizione di Made in Sud è stata confermata, ci sarà: andrà in onda in questo 2022, ma chi saranno i nuovi conduttori?

E’ confermato che la nuova edizione di Made In Sud ci sarà. Sul canale Instagram dedicato al programma possiamo per l’appunto leggere che al momento la produzione è impegnata con i casting per i nuovi comici da aggiungere alla scaletta dello show comico.

Made in Sud è uno show comico trasmesso per la prima volta in onda su Rai 2 nel 2008. Ad oggi, con quella che si prepara ad andare in onda, abbiamo seguito ben 12 edizioni. Alla conduzione del programma si sono alternati vari personaggi noti nel mondo dello spettacolo, fra questi Stefano De Martino e Fatima Trotta. Sebbene la nuova edizione si prepari alla messa in onda in questo 2022, c’è una novità: a quanto pare ci saranno dei nuovi conduttori. A questo punto vien lecito domandarsi, chi saranno i conduttori che prenderanno il posto di De Martino e Trotta?

Made in Sud 2022, i nomi dei possibili nuovi conduttori

No, il palcoscenico di Made in Sud 2022 non resterà scoperto ma è certo ormai che né Stefano De Martino e nemmeno Fatima Trotta saranno i conduttori di questa nuova edizione.

Stefano De Martino che attualmente è impegnato nella conduzione dello show in onda il Martedì sera su Rai 2, Stasera tutto è possibile, ha parlato di un ‘ritorno alle origini’. Sì perché l’ex ballerino e conduttore, sarà prossimamente impegnato a presenziare come giudice al Serale di Amici. Nemmeno Fatima Trotta come anticipato prenderà parte alla conduzione, ci sarà qualche altro progetto in arrivo per lei?

Chi prenderà quindi il posto dei due conduttori? Non sono ancora state fornite notizie ufficiali ma sul web giungono le prime ‘scommesse’ riguardo i nomi dei due possibili ‘candidati alla conduzione’.

A prendere il posto di De Martino potrebbero essere due volti anzi due voci note nel panorama musicale italiano. Stiamo parlando di Clementino e Rocco Hunt. Il ‘duo musicale’ potrebbe quindi prendere parte alla conduzione della nuova edizione di Made in Sud 2022 e potrebbero essere affiancati da una donna. In ballo ci sono a quanto pare i nomi di Lorella Boccia e Flora Canto. Come detto però, notizie ufficiali al riguardo non sono ancora pervenute, per cui le ‘scommesse’ sui possibili conduttori dello show comico sono ancora aperte. Voi cosa ne pensate?