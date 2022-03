Pechino Express, chi è Andrea Boscherini: età, carriera e curiosità sul concorrente della nuova edizione del reality show.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova, avventurosa, edizione di Pechino Express. Si tratta della nona edizione del reality show più dinamico della nostra tv, dove un gruppo di viaggiatori dovrà affrontare una lunga avventura lungo la “rotta dei sultani”: le coppie faranno tappa in Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. E tra i concorrenti di questa edizione c’è anche lui, Andrea Boscherini.

Sarà in coppia con Barbascura X e formeranno il team de Gli Scienziati. In attesa di vederli all’opera durante questa nuova esperienza, che partirà giovedì 10 marzo, conosciamo meglio Andrea.

Andrea Boscherini è uno dei concorrenti di Pechino Express 2022: tutto quello che sappiamo su di lui

Da giovedì 10 marzo parte la nuova avventura di Pechino Express, visibile su Sky Uno e in streaming su Now. Tra le dieci coppie in gara in questa nona edizione ci sono anche loro, Gli Scienziati, ovvero Barbascura X e Andrea Boscherini. Cosa sappiamo di quest’ultimo?

Nato a Banco di Romagna il 28 dicembre del 1987, sin da piccolo si appassiona alla natura, essendo cresciuto nelle Foreste Casentinesi. Laureato in Scienze e Gestione della Natura all’Università di Bologna, collabora con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, è curatore del Museo di Ecologia di Cesena e partecipa al progetto europeo Life Wolfnet. in tv, collabora per cinque anni alla trasmissione di Rai Tre Geo, ma è anche sul web che Andrea divulga le sue conoscenze: apre un canale Youtube, che porta il suo nome, dove parla di natura, fauna e scienza. Un grandissimo successo per lui, che è ad oggi uno dei naturalisti e divulgatori scientifici più apprezzati nel nostro Paese. “Ho fatto del mio nome il mio lavoro visto che, come dico sempre scherzando, Andrea Boscherini significa letteralmente “uomo dei boschi””, ha dichiarato in un’intervista a Ilbosone.com.

Andrea e Barbascura X (di cui non conosciamo il vero nome) si sono conosciuti proprio per questioni lavorative, circa un anno fa e hanno affrontato insieme diversi viaggi. Uno nuovo sta per iniziare proprio il 10 marzo. Non non vediamo l’ora di vederli insieme, immersi nella natura. E voi?