Pechino Express 2022, chi è Bruno Fabbri: quando e dove è nato, studi, passioni e libro

Bruno Fabbri è tra i concorrenti di Pechino Express 2022, ma cosa sappiamo sul medico sportivo? Tutto quello che dobbiamo conoscere su di lui.

L’attesa è finalmente giunta al termine! Tra qualche giorno, inizierà Pechino Express 2022. A distanza di qualche anno dalla sua ultima messa in onda, Costantino Della Gherardesca è pronto ad accompagnare i viaggiatori in questa nuova avventura.

A partire da Giovedì 10 Marzo, il pubblico italiano avrà la possibilità di seguire le avventure delle dieci coppie che hanno scelto di partecipare a Pechino Express 2022. E di viaggiare dalla Turchia fino agli Emirati Arabi. Da quanto si apprende dal web, infatti, la partenza è prevista in Cappadocia. E l’arrivo, invece, a Dubai. Insomma, un viaggio davvero incredibile! A prendere parte al programma, come al solito, vi sono ben 20 concorrenti, riuniti in dieci coppie. Tra queste, c’è anche quella legata al mondo dello sport, formata da due nomi importantissimi. Stiamo parlando proprio di Alex Schwazer e Bruno Fabbri. A tal proposito di quest’ultimo, scopriamo qualche cosa in più sul suo conto.

Chi è Bruno Fabbri di Pechino Express 2022: età, città, diploma e laurea

Tra i venti concorrenti che prenderanno parte a Pechino Express 2022, il pubblico italiano seguirà anche le avventure del mitico Bruno Fabbri. In coppia con Alex Schwazer, il medico sportivo compirà un lunghissimo ed intenso viaggio. Secondo voi, come andrà a finire la sua avventura? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Anche se siamo certi che ne vedremo delle belle.

In attesa di poterlo vedere gareggiare insieme ai suoi compagni di viaggio, scopriamo qualche cosa in più su di lui. Bruno Fabbri è nato in provincia di Pesare il 17 Settembre del 1958. Terminati i suoi studi classici presso il liceo della città di Fano, il buon Fabbri si è iscritto al Conservatorio di Musica. Ed, in seguito, ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia nel 1983. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che ancora prima di intraprendere la carriera sportiva, abbia insegnato musica nei licei.

Nulle, infine, le notizie sulla sua vita privata.

Quali sono le sue passioni e il libro

Da come si può chiaramente comprendere, le passioni di Bruno Fabbri sono principalmente due: lo sport e la musica. Ma non è affatto finita qui. Il medico sportivo, infine, è anche autore di un libro, ‘Il sesso come sport’.

Seguirete Pechino Express 2022?