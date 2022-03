Royal Family, splendida notizia: riguarda la Regina Elisabetta

Royal Family, la splendida notizia che tutti stavano aspettando e riguarda la Regina Elisabetta, di cosa si tratterà? Scopriamolo insieme

Grande gioia e fermento presso il Castello Windsor, la splendida notizia che tutti stavano aspettando è finalmente resa nota e riguarda la Regina Elisabetta.

Di recente era giunta la notizia che la sovrana fosse positiva al Covid-19. Da quel momento la Regina ha dovuto fare dietrofront ad una serie di impegni ed incontri burocratici. Sebbene la Regina fino a quel momento aveva reso nota la sua presenza ad alcune riunioni tramite videocall, con la scoperta della positività al Covid, si era deciso di tenerla lontana da qualsiasi impegno per fare in modo che non si sforzasse più del dovuto. Sebbene i sintomi non fossero particolarmente accentuati in quanto ricordiamo che la sovrana aveva ricevuto la somministrazione di tutte e tre le dosi di vaccino, si è preferito lasciare la Regina a riposo. Ma come sta oggi? A quanto pare, giungono splendide notizie dal Palazzo Reale!

Splendida notizia per la Royal Family, riguarda la Regina Elisabetta

Grandi notizie quindi per la Royal Family, che vede ‘rimontare in sella’ la Regina Elisabetta. La sovrana dopo la scoperta della positività al Covid e la comparsa di primi ma lievi sintomi, si era naturalmente sottoposta ad isolamento. Pertanto non si era solo allontanata dalla famiglia ma si era anche deciso che si tenesse a completo riposo. Come sta oggi la Regina Elisabetta?

Pare si sia ripresa, e a distanza di poco il Covid-19 sembra già essere un lontano ricordo. Sebbene non siano state date ancora comunicazioni del tutto ufficiali, Sua Maestà ha ripreso solo recentemente ha ripreso le sue attività presenziando alle riunioni con ambasciatori e con il ministro britannico Boris Jhonson. La sovrana, dopo due settimane di isolamento, ha deciso così di ricongiungersi con i membri della Royal Family. Li ha così raggiungenti presso la dimora di Frogmore Cottage per trascorrere del tempo insieme a suo nipote William, la duchessa Kate ed i loro splendidi bambini George, Charlotte e Louis.