Sul set di “Un medico in famiglia” era il piccolo Ciccio: dov’è andato a vivere e cosa gli è successo in questi anni

Di lui è impossibile dimenticarsi: i fan della serie “Un medico in famiglia” lo hanno amato come Ciccio, ora ha cambiato vita.

Era il lontano 1998 e su Rai1 arrivò quella che sarebbe diventata una delle serie televisive italiane più longeve: parliamo di Un medico in famiglia, che con le sue 10 stagioni ha accompagnato il pubblico per quasi vent’anni.

Giulio Scarpati, Lino Banfi, Lunetta Savino, Claudia Pandolfi: vari gli attori che hanno popolato il cast e contribuito al grande successo durato fino al 2016. Un altro volto indimenticabile della serie è stato quello del piccolo Ciccio Martini, fratellino di Annuccia.

Gli interpreti di questi due personaggi sono stati Michael ed Eleonora Cadeddu, fratelli anche nella vita reale. I più informati sapranno che quella non fu la prima apparizione tv di Michael, il quale aveva partecipato a soli 7 anni a Solletico, storico programma per ragazzi condotto da Mauro Serio e Elisabetta Ferracini.

Ma cos’è successo dopo la sua lunghissima esperienza in Un medico in famiglia?

Ha trovato il successo sul set di Un medico in famiglia: ora la sua vita ha preso un’altra direzione

Presente fin dalla prima stagione della fortunata serie, Michael vi restò fino al 2013. Mentre era all’apice della popolarità, nel 2003 condusse lo Zecchino d’oro insieme a Cino Tortorella, Heather Parisi e Francesco Salvi.

Dopo aver lasciato Un medico in famiglia, vi fece ritorno nella decima stagione andata in onda nel 2016 per poi abbandonare definitivamente le scene. Oggi Cadeddu vive la sua vita lontano dai riflettori: è infatti un fantino come suo padre Pietro. Si dedica completamente all’equitazione e anche la sua vita privata ha avuto dei forti cambiamenti.

Nel 2016 è convolato a nozze con la fantina amatoriale Valentina Stefutti e nel 2018 è nato il loro figlio Perseo. Michael oggi ha anche lasciato l’Italia per andare a vivere in Germania.

Oggi l’ex bambino prodigio che vestiva i panni di Ciccio ha quasi 35 anni ed appare perfettamente a suo agio nel ruolo di fantino. Una passione ereditata dal papà che, a quanto pare, lo rende parecchio felice!