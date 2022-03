Valentina Ferragni, acconciatura super trendy alla Paris Fashion Week: quel ‘dettaglio’ è irresistibile!

Presente alle sfilate di Parigi, Valentina Ferragni ha incantato tutti con la sua acconciatura: diventerà la moda di questa primavera?

Le sfilate della Fashion Week sono un appuntamento irrinunciabile per tantissimi influencer ed altre celebrità che per l’occasione sfoggiano i look migliori. Durante la Settimana della Moda di Milano, ad esempio, abbiamo potuto ammirare il completo rosso fiammante di Elisabetta Gregoraci oppure il favoloso ‘reggiseno-gioiello’ di Cecilia Rodriguez.

A Parigi invece era presente Valentina Ferragni, giunta nella capitale francese insieme alla sorella Chiara. Qui ha seguito la sfilata Dior Autunno/Inverno 2022-23 e, ovviamente, ha sfoggiato un look impeccabile.

Anche stavolta la sorella di Chiara Ferragni non ha affatto deluso le aspettative ed ha saputo mescolare eleganza e particolari inediti destinati a non passare inosservati.

La vera ‘chicca’ è stata l’acconciatura super glamour dei capelli che, con ogni probabilità, potrebbe diventare di gran moda questa primavera. Impossibile non notare il prezioso dettaglio: scopriamo di cosa si tratta!

Valentina Ferragni incanta Parigi con la sua acconciatura: non potete immaginare come ha decorato la chioma

La minore delle sorelle Ferragni ha sfoggiato un hair look da capogiro: sull’abito total black indossato per l’occasione, aveva i capelli sciolti e tirati all’indietro con un effetto bagnato. Ma non è finita qui! Tutti sono rimasti a bocca aperta nel vedere i piccoli cristalli sui ciuffi frontali.

Oltre ai gioielli sul viso e sul corpo che tanto stanno andando di moda in questo periodo, anche la chioma viene illuminata da cristalli, glitter ed altri dettagli luminosi così da dare più lucentezza. Uno stile che ricorda un po’ una principessa, vero? Autore di questa meraviglia è stato il bravissimo Manuele Mameli, da tempo make-up artist di fiducia delle Ferragni.

Inutile dire che anche il trucco di Chiara e Valentina era a dir poco divino, visto il modo in cui ha messo in risalto al massimo tutta la loro bellezza.

Secondo noi, il trend di impreziosire viso, corpo e capelli prenderà sempre più piede perché rende irresistibilmente chic qualunque capo d’abbigliamento. Voi cosa ne dite?