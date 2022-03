Cosa sappiamo sulla vita privata di Vanessa Incontrada? Forse non tutti lo sanno, ma ecco cosa occorre sapere sullo status sentimentale dell’attrice spagnola.

Sapevamo perfettamente che Vanessa Incontrada avrebbe conquistato tutto il pubblico italiano nei panni di Fosca Innocenti e, in effetti, è stato proprio così. Fresca, genuina e semplice, l’attrice spagnola ha ancora una volta confermato la sua unicità. Avete letto cosa accadrà stasera al simpaticissimo vicequestore?

Nata a Barcellona il 24 Novembre del 1978, Vanessa Incontrada compie il suo debutto nel mondo dello spettacolo quando era soltanto una ragazzina. Dapprima come indossatrice ed, in seguito, come modella, la Incontrada esordisce sul piccolo schermo nel 1998 nel programma ‘Super’. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo. Conduttrice ed attrice di successo, Vanessa è tra i volti più amati dello spettacolo nostrano. Vi siete mai chiesti, però, qualche cosa in più sulla sua vita privata? Seppure sia amatissima, siamo certi che non tutti conoscono questo ‘aspetto’ della sua vita. Ed è proprio per questo motivo che le nostre parole vi faranno chiarezza su questo argomento.

La vita privata di Vanessa Incontrada: quanti figli ha?

Seppure sia amatissima e, soprattutto, dedita a condividere ogni cosa col suo amatissimo pubblico, c’è un aspetto della sua vita su cui Vanessa Incontrada tenta di mantenere un certo riserbo: la sua vita privata! In questi ultimi mesi, si parla spesso del fatto che l’attrice spagnola possa essere ritornata single dopo tantissimi anni trascorsi accanto al suo Rossano. Sarà davvero così? Chi lo sa! Fino a questo momento, infatti, la Incontrada non ha affatto proferito parola in merito.

Cosa sappiamo, però, della sua vita privata in linea generale? Purtroppo, poco e niente! Sul web, infatti, non ci sono notizie che parlano dello status sentimentale di Vanessa Incontrada prima di Rossano Laurini. Una cosa, però, è certa: da quando i due si sono incontrati nel 2007, la vita dell’attrice spagnola è cambiata per sempre. Dopo circa un anno dal loro incontro, infatti, i due sono diventati genitori del piccolo Isal.

Ad oggi, non sappiamo se Vanessa e Rossano siano ancora una coppia oppure no. Una cosa è certa, però: i due saranno sempre legati dal loro piccolo Isal.