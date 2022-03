La storia di Lacey a Vite al Limite è drammatica: pesava quasi 300 kg, la decisione presa è del tutto inimmaginabile.

“Il grande amore della mia vita è il cibo. Io sono innamorata del mangiare”, è proprio con queste esatte parole che Lacey Buckingam si è presentata alle telecamere di Vite al Limite. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che la sua situazione non era disastrosa, ma molto di più.

Giunto alla sua decima edizione, Vite al Limite continua a raccontare le storie dei pazienti del dottor Nowzaradan. E della loro intenzione di ritornare in forma. Proprio recentemente, è stata mandata in onda la storia choc di Lacey Buckingham. Giunta all’età di 36 anni e con un peso che toccava quasi i 300 kg, la donna di Washington ha ritenuto necessario chiedere aiuto. Oltre all’ingente peso, Lacey era tormentata da alcuni problemi di salute, che le rendevano impossibile la vita. “Il mio corpo sta crollando. Quando cammino sembro un T-rex”, ha detto, svelando di sentire dolori articolari per tutto il suo corpo. Come ha fatto a raggiungere tali dimensioni? Ci penseremo noi a dirvi ogni dettagli. Però, vi anticipiamo: la sua storia è davvero drammatica.

La storia choc di Lacey a Vite al Limite: decisione clamorosa, cos’è successo

Alle telecamere di Vite al Limite, Lacey Buckingham ha raccontato di essere stata abituata a sfogare la sua frustrazione e rabbia nel cibo. Proprio come Joyce Del Viscovo. Nata dopo i suoi due fratelli, la donna ha raccontato di non essersi sentita mai amata dalla sua famiglia. E di aver avuto da sempre un cattivo rapporto con loro. Il tutto è peggiorato quando, ancora piccolissima, è stata violentata dal fratello di un suo amico. Ed è stata anche vittima di bullismo. Insomma, una storia davvero drammatica, che ha determinato il suo peso e il suo presente.

Giunta all’età di 36 anni, Lacey si è resa conto di non poter andare avanti in quel modo. E di voler chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Purtroppo, il suo percorso nella clinica di Houston non è stato affatto idilliaco. Per niente appoggiata dalla sua famiglia in questo cammino, la Buckingham ha perso pochissimi chili. E, dopo aver litigato con sua sorella, ha scelto di abbandonare il programma al sesto mese. Un colpo di scena, quindi. A cui, diciamoci la verità, siamo stati già abituati.

Ad oggi, non sappiamo che fine abbia fatto Lacey. Ci auguriamo, però, che abbia capito quanto sia necessario per lei ritornare in forma.