Anni fa abbiamo visto Giulia Bevilacqua in Distretto di polizia: ricordate l’attrice nella serie?

Giulia Bevilacqua ha recitato in tanti film e fiction: la ricordate in Distretto Di Polizia? L’abbiamo vista per più stagioni.

Giulia Bevilacqua è una delle protagoniste della nuova fiction di canale 5 Più forti del destino. Insieme a lei Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti, ma nel cast ci sono anche, tra gli altri, Loretta Goggi, Thomas Trabacchi, Sergio Rubini e Francesca Valtorta.

La storia è ambientata a Palermo dal 1897 in poi ed è ispirata a fatti realmente accaduti. Nella serie vengono raccontate le vicende di tre donne costrette a subire le ingiustizie di un contesto sociale maschilista. Bevilacqua veste i panni di Arianna di Villalba, la moglie di uno dei politici più in vista di Palermo.

Questo è solo uno dei tanti ruoli interpretati, l’attrice in questi anni ha vestito i panni di tanti personaggi diversi. Il debutto in televisione è arrivato nel 2003 nella serie tv Un medico in famiglia. In seguito ha recitato in altre fiction e film come in Don Matteo 4, Don Bosco, Grandi Domani, Il Delitto di via Poma, Come un delfino 2, Fuoriclasse, Una pallottola nel cuore, Amore pensaci tu, Ritorno al crimine e tanti altri. Per diversi anni l’abbiamo anche vista nella serie di successo Distretto di polizia: ricordate com’era?

Sta per partire una nuova fiction, Più forti del destino, in cui protagoniste troviamo l’attrice Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Dharma Mangia Woods. Bevilacqua è un’attrice, una scrittrice e una registra teatrale italiana.

Nei primi anni della sua carriera ha girato alcuni videoclip ed è protagonista di diversi cortometraggi. Il debutto in tv arriva nel 2003 nella sere Un medico in famiglia. Negli anni ha recitato in altre fiction, serie tv e film. Ha recitato al cinema e in televisione, ma si è impegnata anche al teatro. Tra i tanti ruoli interpretati non possiamo dimenticare quello in Distretto di polizia: ricordate l’attrice nella serie?

Giulia Bevilacqua ha interpretato il personaggio della poliziotta Anna Gori, dove ha recitato dalla quinta alla nona stagione. L’abbiamo vista quindi dal 2005 al 2009. Guardando lo scatto ripreso da una scena dell’ottava stagione, cosa notate? L’attrice non sembra cambiata, ha i capelli più corti oggi, ma è sempre bellissima.