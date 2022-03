Anticipazioni della puntata di C’è posta per te di Sabato 5 Marzo: in studio ci saranno due nomi ‘bomba’ del calcio italiano, favoloso!

Siete pronti ad un Sabato sera ricco di emozioni e, perché no, anche di lacrime? Noi decisamente si! A partire dalle ore 21:30 di stasera abbiamo un posto prenotato in poltrona: inizia C’è posta per te. E noi non possiamo assolutamente perdercelo: le anticipazioni del 5 Marzo sono piuttosto succulente.

Nel corso di queste puntate di C’è posta per te, bisogna ammetterlo, ne abbiamo viste di tutti i colori. C’è chi ha voluto fare un regalo a suo marito dopo un tragico incidente, chi invece ha voluto rivedere la sua fidanzata dopo un tradimento, ma ha ricevuto un clamoroso rifiuto e tantissimi altri ancora, cosa succederà però questa sera? Come ben sappiamo, le storie al momento sono ancora ‘top secret’. Quello che, però, possiamo elencarvi nel minimo dettaglio, sono gli ospiti che si alterneranno nello studio televisivo. Dopo la puntata scorsa, che ha visto entrare una leggenda del calcio italiano, questa volta ci saranno due nomi bomba del calcio italiano. Si tratta di due campioni, ma non solo.

C’è posta per te, anticipazioni della puntata del 5 Marzo: chi saranno gli ospiti?

Sembrerebbe proprio che C’è posta per te sia pronto a salutare il suo numeroso pubblico del Sabato sera. A quanto pare, infatti, il Serale di Amici è pronto a fare compagnia i suoi telespettatori. E, seppure non sia stata ancora ufficializzata la data, supponiamo che manchino ancora pochissime puntate del famoso people show di Canale 5. In attesa di ulteriore conferme, però, vi assicuriamo che l’appuntamento di Sabato 5 Marzo di C’è posta per te sarà totalmente imperdibile. Ecco quali sono le sue anticipazioni.

Dopo Francesco Totti, nello studio di C’è posta per te, non potevano affatto mancare loro: Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, due nomi ‘bomba’ ed amatissimi del calcio italiano. Sia chiaro: non saranno gli unici a rendere imperdibile questa puntata di C’è posta per te. Oltre a loro, infatti, ci sarà lui: Antonino Cannavacciuolo, che proprio recentemente abbiamo visto a Masterchef 11 insieme a Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri.

Siete pronti anche voi? Commenteremo la puntata insieme a voi sui nostri canali social!