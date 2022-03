Dalle anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 5 Marzo si legge che l’attrice racconterà il tragico momento che sta vivendo.

Questa che andrà in onda Sabato 5 Marzo, vi anticipiamo, sarà una puntata di Verissimo che non vi potete assolutamente perdere. Ricco di ospiti e di emozioni, le anticipazioni dell’appuntamento di oggi ci fanno chiaramente intendere che assisteremo a qualcosa di unico ed irripetibilie.

Nel corso di queste diverse settimane di messa in onda, nello studio di Verissimo, abbiamo assistito davvero a di tutto. C’è chi ha annunciato di essere incinta per la terza volta, chi si è lasciato andare ad un triste ed inedito retroscena sulla sua vita privata, chi ha svelato il sesso del suo secondo bebè in arrivo o chi non ha potuto fare a meno di raccontare della sua separazione, definendolo un ‘colpo basso’. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, chi è ospite di Silvia Toffanin non si trattiene affatto dal raccontarsi senza troppi peli sulla lingua. E siamo certi che è proprio questo quello che accadrà nella puntata di oggi. A proposito, avete letto chi saranno i suoi ospiti?

Anticipazioni ed ospiti di Verissimo del 5 Marzo

Così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, anche queste di Sabato 5 Marzo sarà una puntata di Verissimo imperdibile, ma soprattutto ricco di ospiti. Come al solito, infatti, ci saranno volti già ‘rodati’. Ed altri che, invece, si racconteranno a Silvia Toffanin per la prima volta in assoluto. Pronti a saperne di più?

Da quanto si apprende dalle anticipazioni della puntata di oggi di Verissimo, gli ospiti del 5 Marzo saranno:

Massimo Gramellini: lo stimatissimo scrittore sarà ospite di Silvia Toffanin per la sua prima volta. Questo sarà sicuramente un momento imperdibile;

lo stimatissimo scrittore sarà ospite di Silvia Toffanin per la sua prima volta. Questo sarà sicuramente un momento imperdibile; Dharma Mangia Woods: tra qualche giorno, sarà sul piccolo schermo con ‘Più forti del destino’;

tra qualche giorno, sarà sul piccolo schermo con ‘Più forti del destino’; Giulia Bevilacqua: attrice famosissima, la giovanissima romana si racconterà tra la sua immensa carriera, iniziata subito dopo aver ultimato i suoi studi, e vita privata. Felicemente sposata, la Bevilacqua racconterà la sua vita da mamma e moglie;

attrice famosissima, la giovanissima romana si racconterà tra la sua immensa carriera, iniziata subito dopo aver ultimato i suoi studi, e vita privata. Felicemente sposata, la Bevilacqua racconterà la sua vita da mamma e moglie; Andrea Delogu: la conduttrice, senza alcun dubbio, racconterà anche della sua separazione da suo marito dopo anni di matrimonio;

la conduttrice, senza alcun dubbio, racconterà anche della sua separazione da suo marito dopo anni di matrimonio; Scialpi;

Bruno e Ludovico dopo C’è posta per te racconteranno le loro sensazioni dopo essersi ritrovati a distanza di anni;

dopo C’è posta per te racconteranno le loro sensazioni dopo essersi ritrovati a distanza di anni; Anna Safroncik: sarà proprio la famosa attrice a lasciarsi andare ad un racconto da brividi. Di origini ucraine, la Safroncik svelerà da vicino le barbarie della guerra tra Ucraine e Russia di questi ultimi 10 giorni;

Come al solito, quindi, sarà una puntata ricca di emozioni, di brividi e molto altro ancora. Noi non ce la perderemo, voi?