L’Hotel a 5 Stelle di Chef Cannavacciuolo è un vero e proprio sogno ad occhi aperti: avete mai visto l’interno di Villa Crespi?

Abbiamo visto chef Antonino Cannavacciuolo fino a qualche giorno fa nelle vesti di giudice e conduttore di Masterchef Italia. Anche l’undicesima edizione del programma ha il suo vincitore, e così anche su Masterchef 11 cala il sipario. Quali saranno ora i programmi dello chef campano?

Al momento non è reso noto se lo chef sarà impegnato in qualche programma televisivo, quello che sappiamo però è che stasera lo vedremo ospite a C’è Posta Per Te. Il successo ottenuto da Antonino Cannavacciuolo ovviamente non è solo mediatico e televisivo. Il grande e carismatico chef pluristellato ha conquistato tutti con la sua ironia e con i suoi piatti unici e stellati! Insieme alla sua ‘collega in affari’ nonché compagna di vita, Cinzia Primatesta, chef Cannavacciuolo gestisce un Hotel a 5 Stelle di grande lusso. Lo avete mai visto? Villa Crespi è una vera e propria dimora adatta al puro relax ed al buon cibo, un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Ritrovarsi al suo interno è quasi fiabesco. Se fino ad ora non ci siete ancora stati, vi mostriamo noi gli interni ed i dettagli di questa fantastica villa.

Avete mai visto l’interno di Villa Crespi? L’Hotel a 5 Stelle dello chef Cannavacciuolo vi farà innamorare

Vedere l’interno di Villa Crespi sarà amore a prima vista. Chef Cannavacciuolo insieme alla sua dolce metà, Cinzia Primatesta ha investito in questa attività che ha dato i suoi frutti divenendo una delle principali attrazioni che possiamo trovare sul Lago D’Orta, in Piemonte. Non appena si giunge a Villa Crespi, ad accoglierci c’è una maestosa area verde, quasi come se si trattasse di un bosco incantato. Passeggiare e perdersi al suo interno ci permette di immergerci in una natura incontaminata in un pieno clima rilassante.

Entrare all’interno di Villa Crespi invece ci permette di entrare a far parte di un mondo quasi fiabesco. L’eleganza degli interni colpisce immediatamente l’occhio. Lo stile moresco è sicuramente l’elemento caratterizzante della villa. L’Hotel offre 14 stanze alternate fra camere e suites tra le quali è possibile scegliere. Pavimenti classici e in legno, letto a baldacchino, camere luminose. Il tocco d’eleganza non manca.

Il bagno all’interno delle camere ha un aspetto quasi regale. D’altronde non si smentisce ed a pieno rispecchia lo stile dell’intera villa. La finestra è il tocco in più che offre una vista sul lago davvero imperdibile.

Non manca ovviamente la sala da pranzo, anch’essa si presenta in uno stile estremamente elegante ed in un ambiente altrettanto luminoso. A Villa Crespi non manca certamente la possibilità di poter degustare i piatti della cucina stellata di Chef Cannavacciuolo.

Insomma, soggiornare a Villa Crespi potrebbe rivelarsi un’esperienza unica ed imperdibile. Un vero sogno, non trovate?