Chi è Dharma Mangia Woods: età, origini, laurea e vita privata dell’attrice lanciata da Gabriele Muccino

Scopriamo tutto quel che c’è da sapere sulla bella e giovane attrice Dharma Mangia Woods: ha debuttato in un film di Gabriele Muccino.

Sarà ospite oggi a Verissimo, l’attrice rivelazione Dharma Mangia Woods: nata a Roma il 15 settembre 1994, ha studiato al liceo classico per poi iscriversi alla facoltà di Scienze della Comunicazione all’Università Roma Tre. Dopo la laurea, ha fatto un master in Giornalismo di Moda presso la Eidos Comunication.

La sua bellezza è il risultato di una combinazione di etnie diverse: ha infatti origini anglosassoni da parte del padre, slave e scandinave. Nel 2013 inizia posare come fotomodella ma parallelamente coltiva anche la passione per la recitazione. Ha infatti frequentato la Duse International di Francesca De Sapio, l’Accademia Internazionale di Teatro e la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté.

Evidentemente colpito dalle sue capacità, Gabriele Muccino la scrittura per il suo primo film, L’estate addosso (2015) dove l’attrice veste i panni nuova fidanzata del protagonista Marco, interpretato da Brando Pacitto. Successivamente ha l’occasione di lavorare anche sul set della serie The Young Pope di Paolo Sorrentino, con Jude Law e Scott Shepherd.

Pensate sia finita qui? Niente affatto! La Woods ha tantissimi altri talenti e ha già debuttato al cinema in importanti film. Scopriamo tutto nel dettaglio!

Dharma Mangia Woods, tra lavoro e vita privata: cosa sappiamo dell’attrice

L’esordio al cinema arriva per lei nel marzo del 2017 sul set del film Il contagio dove interpreta una zingara. Condivide quell’esperienza con la bravissima Giulia Bevilacqua, che ritroverà poi nella serie Più forte del destino, con la regia di Alexis Sweet e durante quell’esperienza resta folgorata dalla bellezza del Salento.

Non tutti ci hanno fatto caso, ma la bella Dharma è apparsa in vari videoclip musicali come Martelli e Polynesia di Gazzelle, Mi ci pulisco il cuore di Ligabue. Appassionata di animali e di sport, pratica soprattutto il nuoto e la sua preparazione artistica è davvero completa: sa infatti ballare diversi stili di danza, dal classico all’hip hop.

Non è noto se al momento sia fidanzata oppure no; in passato si è vociferato di una probabile storia con Gazzelle ma nessuno dei due lo ha mai confermato.

Siamo davvero curiosi di gustarci l’intervista a Verissimo di questa interessante attrice, voi la seguirete?