Com’è diventata famosa Maria De Filippi: gli inizi della sua carriera

Da oltre vent’anni è la regina della tv, ma non tutti sanno com’è nata la sua notorietà: ecco quali sono stati gli inizi di Maria De Filippi.

I suoi programmi sono colonne del palinsesto televisivo e quasi ogni sua idea si rivela vincente: Maria De Filippi è la donna che ha stravolto il modo di fare televisione sapendosi adeguare ai tempi della società. Nessuno più di lei è stata in grado di captare i gusti e le tendenze del pubblico che la premia quotidianamente con ascolti da capogiro.

Uomini e Donne, C’è Posta per te, Amici: sono solo alcune delle trasmissioni portate al successo dalla moglie di Maurizio Costanzo. Dotata di una straordinaria empatia e professionalità, Maria è apprezzata anche in Rai: non a caso, Carlo Conti la volle ad affiancarlo sul palco del Teatro Ariston in una delle edizioni del Festival di Sanremo.

Una delle domande più gettonate tra i fan è: come ha avuto inizio l”Era mariana’? Cosa ha portato la De Filippi a diventare la conduttrice per eccellenza della tv italiana? Scopriamo come è partita la sua straordinaria carriera, visto che inizialmente sembrava indirizzata verso tutt’altro.

Maria De Filippi agli inizi: cosa l’ha portata al successo

Nata a Milano il 5 dicembre del 1961, Maria è figlia di un rappresentante di medicinali e di un’insegnante di italiano, latino e greco. Ottenuta la maturità classica, decise di intraprendere la carriera giuridica ed infatti conseguì la laurea in Legge per poi tentare di entrare in Magistratura.

Come raccontato da lei stessa in varie interviste, non superò il concorso per diventare giudice, ma evidentemente il destino aveva un’altra strada in serbo per lei. Iniziò quindi a lavorare come redattrice di tesi, poi collaborò per due anni con l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS). Successivamente entrò in una società produttrice di videocassette. occupandosi della sfera legale.

Grazie a questo lavoro conobbe l’amore della sua vita, Maurizio Costanzo. Accadde in occasione di un convegno a Venezia contro la pirateria musicale organizzato dall’azienda in cui lavorava: era settembre del 1989 e Costanzo le propose di collaborare con lui diventando la sua assistente. I due poi si innamorarono e il noto giornalista si separò dalla sua terza moglie Marta Flavi.

Il suo debutto in tv risale al 1992, quando Maria sostituì Lella Costa nella conduzione di Amici che, come molti ricorderanno, inizialmente non era un talent bensì un talk show incentrato sulle problematiche dei giovani. Dalla seconda edizione in poi, ne diventò anche autrice insieme ad Alberto Silvestri e il successo fu tale che il programma vinse il Telegatto nel 1995 e nel 1996 come Miglior trasmissione di intrattenimento con ospiti.

Il resto, poi, lo conosciamo tutti: in effetti, Maria ha proprio dimostrato che la sua vera vocazione è sempre stata la tv.