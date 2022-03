Venerdì 4 Marzo è andata in onda l’ultima puntata di Fosca Innocenti, ma com’è finito? Nessuno si sarebbe mai immaginato questo finale.

Avete seguito anche voi l’ultima puntata di Fosca Innocenti? In onda Venerdì 4 Marzo a distanza di quattro settimane dal suo inizio, il simpaticissimo vicequestore e tutta la sua incredibile squadra ha regalato un ultimo appuntamento totalmente imperdibile.

Sembrerebbe proprio che questo sia un anno decisamente importante per Vanessa Incontrada. Proprio nei mesi scorsi, insieme ad Alessandro Siani, l’attrice e modella spagnola è stata al timone del tg satirico di Antonio Ricci. E, dopo numerosi anni di totale assenza, è ritornata a prendere le redini in mano di Zelig insieme a Claudio Bisio. Ma non solo. Protagonista indiscussa di questa nuova mini serie televisiva di Canale 5, la bella Incontrada ha dato ampio sfoggio delle sue doti da attrice. Qualche ora fa, Fosca Innocenti ha salutato il suo pubblico. E, come raccontato anche nel nostro articolo delle anticipazioni, l’ha fatto con una puntata choc. Siete curiosi, però, di sapere com’è finito? Procediamo con ordine.

La trama dell’ultima puntata di Fosca Innocenti è piuttosto succulenta. A differenza della terza puntata, in questo quarto appuntamento il vicequestore ha avuto a che fare con un caso piuttosto complicato: il parroco del paese è stato ammazzato. E la bella Innocenti, insieme alla sua squadra, deve assolutamente trovare il colpevole. Dopo tanti colpi di scena, si scopre che ad aver ucciso sia il parroco che Luna, una transessuale che faceva parte dall’unita parrocchiale, è stato un uomo sposato, che aveva avuto un relazione con quest’ultima.

Tutti, però, si domandano un’unica cosa: com’è andata a finire tra Fosca e Cosimo? Tra i due c’è sempre stata una grande amicizia. L’annuncio della sua imminente partenza per New York, però, ha mandato un po’ in crisi la bella Innocenti. Cosa sarà accaduto tra i due? Ebbene. Nel corso dell’ultima puntata, la tensione tra Fosca e Cosimo sale davvero alle stelle. I due, infatti, sembrerebbero aver perso la sintonia di un tempo. Nulla è perduto, però! L’ultima puntata della mini serie, infatti, ci ha regalato un colpo di scena che nessuno si sarebbe mai immaginato: è finalmente scoppiato il bacio tra i due! E Cosimo, infine, ha scelto di non partire più.

Per com’è finito, tutti si chiedono se ci sarà una seconda stagione di Fosca Innocenti. Anche voi volete saperlo? Ebbene. A svelare ogni cosa, è stata Vanessa Incontrada a TV Sorrisi e Canzoni. Oltre a confermare i nuovi episodi, l’attrice ha rivelato un’anticipazione choc.

