Helena Prestes è una concorrente della nuova edizione di Pechino Express: l’avete mai vista senza trucco? Vederla al naturale vi lascerà senza parole.

La nuova edizione di Pechino Express parte il 10 marzo su Sky e Now. Costantino Della Gherardesca anche quest’anno è al timone del docu-reality. La nuova stagione è denominata La Rotta dei sultani e si divide in varie tappe intermedie fino all’ultima.

L’avventura si sviluppa in Medio Oriente e tocca quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Sono dieci le coppie impegnate in questo viaggio a tappe ricco di colpi di scena. Helena Prestes è una delle concorrenti. Partecipa insieme a Nikita Pelizon e formano la coppia Italia-Brasile. Helena ha 31 anni, è nata a San Paolo, in Brasile ed è una modella. In questi anni si è dedicata anche all’arte della recitazione e sembrerebbe svolgere anche il ruolo di insegnante di yoga. La concorrente di Pechino Express è molto seguita sui social dove sono centinaia gli scatti pubblicati. Bella da togliere il fiato, si mostra anche senza trucco: vederla al naturale vi lascerà senza parole.

Helena Prestes senza trucco: vederla al naturale vi lascerà senza parole

Helena Prestes è una concorrente della nuova edizione di Pechino Express e viaggia insieme a Nikita Pelizon. Formano la coppia Italia- Brasile. Questa stagione è denominata La rotta dei Sultani e si svolge in quattro stati. Come abbiamo detto è una modella, ma anche un’attrice, com’è possibile leggere nella biografia del suo profilo instagram.

Sul canale social è seguita da oltre sessanta mila follower e sono centinaia le foto pubblicate. Gli scatti sono tutti diversi e molto particolari. Helena si mostra in tutte le sfaccettature e non si nasconde dietro a filtri e trucco: si mostra anche al naturale e conquista con la sua bellezza, elegante e semplice.

In questo scatto possiamo ammirare la modella senza make up. Ha un viso dolcissimo, luminoso e molto bello. Sono tante le foto in cui si mostra in tutta la sua semplicità. Dobbiamo dire che non c’è molta differenza, con o senza trucco Helena Prestes è bellissima.