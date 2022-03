Elisa Isoardi: la splendida notizia che riguarda la conduttrice

Una splendida notizia riguarda Elisa Isoardi: reggetevi forte, è in arrivo una novità davvero pazzesca, i suoi fan non sono nella pelle.

Aspettavamo questa notizia da diverso tempo e adesso, a quanto pare, è arrivato il momento di esultare! Da quanto si legge su TV Blog, sembrerebbe che ci sia qualcosa che bolle in pentola per Elisa Isoardi. Capiamone di più.

È trascorso diverso tempo da quando Elisa Isoardi, a distanza di due anni dal suo ritorno a La prova del cuoco, salutava non soltanto il cooking show di Rai Due e il suo pubblico, ma anche il piccolo schermo. Da quel preciso momento, nonostante un percorso sensazionale in Honduras durante la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, la conduttrice ha avuto pochissimo spazio in tv. Certo, le ospitate non sono mancate, sia chiaro, ma non è stata più al timone di alcun programma. Insomma, un momento decisamente particolare per la bella Elisa. E che, come raccontato dalla diretta interessata, l’ha fatta soffrire parecchio. A quanto pare, sembrerebbe che questo periodo stia per terminare. Ecco perché.

Elisa Isoardi, splendida notizia: potrebbe accadere davvero!

Questa stagione televisiva sta quasi giungendo al termine. È tempo adesso di pensare a quella estiva e di studiare attentamente i programmi e i volti che ci faranno compagnia per circa 3 mesi. Ebbene. Da quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che sia proprio la bella Elisa Isoardi ad essere uno di quei volti che ci renderanno ancora più imperdibile questa estate. Al momento, non c’è ancora notizia ufficiale da parte della diretta interessata. Secondo TV Blog, però, mancherebbe davvero pochissimo.

Ricordate il programma ‘Uno weekend’ andato in onda la scorsa estate? Ebbene. A quanto pare, sembrerebbe che per quest’anno la trasmissione sia stata sostituita da un’altra, di cui le redini in mano le assumerà la bellissima Carolina Rey. A quanto pare, però, sembrerebbe che le sorprese non siano affatto finite. L’ex volto di Tale e quale show, infatti, non sarà affatto da sola in questa nuova avventura, ma potrebbe essere accompagnata da un’amatissima conduttrice. Di chi parliamo? Semplicissimo: secondo TV Blog, di Elisa Isoardi!

Dopo aver compiuto il suo debutto da giovanissima ed aver conquistato tutti da subito, sembrerebbe che adesso Elisa Isoardi sia pronta ad incantare ancora di più il suo pubblico.