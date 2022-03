GF Vip, Soleil non ci sta: “Sei veramente volgare soprattutto alla tua età”

GF Vip, scoppia una forte discussione durante la puntata, Soleil sbotta: “Sei veramente volgare soprattutto alla tua età”.

Quella di giovedì 3 marzo è stata una puntata ricca di colpi di scena. Il primo è stato sicuramente quando Giucas eliminato al televoto ha scoperto di avere il biglietto di ritorno ed è rientrato in casa. Ma i concorrenti sono stati spiazzati da un altro televoto flash.

Una nuova catena di salvataggio partita da Antonio Medugno e che ha portato Sophie Codegoni al televoto. Quest’ultima ha deciso di mandare in nomination Davide e l’attore ha portato con sè Antonio. A lasciare la casa inaspettatamente è stato proprio Medugno. Ma durante la puntata gli scontri non sono mancati. Miriana Trevisan e Soleil hanno fortemente discusso a collegamento chiuso.

GF Vip, Soleil si scaglia contro Miriana: “Sei veramente volgare”, la showgirl non ci sta e sbotta

Una puntata che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Seguendo il GF Vip abbiamo capito più o meno quali possano essere le amicizie e le antipatie, anche se spesso ci sono delle rotture improvvise che nessuno si aspetta.

Durante la diretta di giovedì è scoppiato un forte litigio tra Miriana Trevisan e Soleil dove l’una ha accusato l’altra di falsità. Soleil ha sbroccato contro la showgirl dopo le nomination: “Fai due conti in tasca perchè hai una certa età, hai l’età di mia madre, ti devi rilassare”, “Ancora sta cosa dell’età. In sei mesi hai attaccato tante persone molto buone, concorrenti che hai fatto piangere“, ha detto Miriana.

E Soleil ha ribattuto: “Ma sai quante volte mi avete fatto piangere voi con la cattiveria che avete addosso. Parli a vanvera e non ricordi. Anche da fuori se ne sono accorti. Parli tanto di cuore ma sei una vipera tu. Sei incattivita, devi smette di esagerare perchè sei veramente volgare, soprattutto alla tua età, perchè io mi auguro di essere molto più matura di te”. La Trevisan toccata ancora sull’età ha risposto: “Ancora? Ma dobbiamo offendere le donne della mia età? Sono fiera della mia età”. Soleil ha continuato a ribadire che la showgirl non è matura per l’età che ha e che si accanisce contro una ragazza che potrebbe essere sua figlia: “Potresti essere mia madre non ti vergogni di come parli? Sei frustatissima”. Miriana Trevisan non ha assolutamente accettato tali affermazioni e ha esclamato che spera che tutte le donne stiano ascoltando, ma Soleil ha risposto che si augura che nessuna prenda esempio dalla Trevisan.

Questo è stato uno scontro molto forte che ha portato a galla la forte lontananza che c’è tra le due concorrenti sotto tutti i punti di vista.