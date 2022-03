GF Vip, Sophie delusa dopo la puntata: “Evitiamo di dire che siamo sorelline e nipotine perchè non lo siamo”

GF Vip, dopo la puntata Sophie si sfoga, delusa dalle nomination: “Evitiamo di dire che siamo sorelline e nipotine perchè non lo siamo”.

La puntata di giovedì 4 marzo è stata abbastanza movimentata. Siamo agli sgoccioli dato che il 14 ci sarà la finalissima. In questa diretta c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Giucas Casella eliminato al televoto ha scoperto in studio di avere il biglietto di ritorno ed è rientrato in casa, accolto dagli altri concorrenti con grande entusiasmo.

Ma c’è stato un televoto flash, partito da una catena di salvataggio iniziata da Antonio Medugno. Alla fine ad andare al televoto è stata Sophie che ha trascinato con sè Davide Silvestri e l’attore ha portato Medugno. Quest’ultimo è stato eliminato. Questa catena di salvataggio ha scosso gli animi e ha portato degli squilibri nelle amicizie. Quando Davide è stato salvato da Soleil, ha poi salvato Barù che a sua volta ha scelto Jessica. La principessa si è trovata di fronte Sophie, Miriana e Manila. Ha scelto di salvare Miriana, dato che tutte sono sue amiche e che l’altra volta aveva salvato la Codegoni. La Trevisan ha poi mandato proprio l’ex tronista al televoto. Tutto questo ha portato in Sophie una certa amarezza e dopo la puntata si è sfogata.

Sophie Codegoni nella catena di salvataggio non è stata salvata da Jessica. La principessa che l’aveva salvata la scorsa puntata ha deciso di salvare questa volta Miriana. Quest’ultima ha poi mandato al televoto la Codegoni, salvando Manila.

Queste scelte, dopo la puntata, hanno portato ad una grande amarezza da parte dell’ex tronista. Già durante la diretta ha mostrato un certo malessere di fronte a quanto visto, ma una volta in camera da letto con Jessica, Miriana e Lulù, ha espresso il suo pensiero facendo capire quanto ci sia rimasta male.

Sophie ha detto: “Sapeva benissimo che scegliendo Miriana avrebbe scelto Manila e io sarei rimasta nella m***. Io non l’avrei mai fatto, abbiamo detto chiaramente che ci saremmo salvate a spada tratta sempre. Fatto sta che non solo con voi, sicuramente sarò molto più egoista. Evitiamo di dire che siamo tutte sorelline, nipotine e parenti perchè non lo siamo“, dopo queste parole è uscita dalla stanza. Lulù ha cercato di parlarle, mentre Jessica è apparsa provata e dispiaciuta.