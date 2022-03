GF Vip, “Tra di noi non c’è niente”: la confessione gela tutti

GF Vip, “Tra di noi non c’è niente”: la confessione del concorrente gela tutti; cosa è successo nella casa più spiata della tv.

Manca sempre meno all’ultima puntata del GF Vip. La sesta edizione del reality show di Canale 5 si concluderà lunedì 14 marzo, serata in cui scopriremo chi salirà sul gradino più alto del podio. Nel frattempo, i colpi di scena nella casa sono all’ordine del giorno e, poche ore fa, è successo qualcosa che non è passato inosservato.

Le dichiarazioni di uno dei concorrenti hanno attirato l’attenzione dei telespettatori: il video ha fatto il giro del web perché si tratta di una confessione piuttosto forte. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo noi!

Confessione inaspettata nella casa del GF Vip: “Con lei non c’è niente”

Il clima è incandescente nella casa del GF Vip. Per i vipponi, questi, sono gli ultimi giorni e la tensione ormai è alle stelle. È tempo anche di fare chiarezza sulle possibili coppie nate all’interno della casa e ad indagare, ieri sera, ci ha pensato Giucas Casella. Durante una chiacchierata in piscina, Giucas ha chiesto chiaramente a Barù cosa ci fosse tra lui e Jessica Selassié, la più grande delle principesse di Etiopia. Il nipote di Costantino della Gherardesca non ha avuto dubbi: “Non c’è niente. Sono io che non voglio, non mi piace. Non mi piace in quel senso, mi piace come amica, mi diverto, ci scherzo, secondo me vuole di più. È una donna seria”. E alla domanda su un’ipotetica frequentazione con Jessica fuori dal programma, Barù risponde: “Non credo, no”.

Parole che non hanno fatto molto piacere ai “Jerù”, i numerosissimi fan della coppia, che da mesi sperano che tra i due possa nascere qualcosa. C’è chi, a questo punto, crede che Barù abbia “utilizzato” la storia con Jessica per andare avanti nel gioco, ma c’è anche chi pensa che Barù voglia negare a se stesso quello che sente, non essendo pronto a vivere una relazione. Qual è la verità?

Quel che è certo è che i dubbi sono nati anche in Jessica, che vedendo il coinquilino sempre più freddo nei suoi confronti, non ha nascosto di sentirsi un po’ presa in giro. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi per scoprire cosa accadrà e, soprattutto, se questa coppia nascerà!