Sapete chi è la moglie di Leonardo Bonucci? Non tutti sanno come si sono conosciuti: spunta un retroscena incredibile, cos’è successo.

Seguirete anche voi la puntata di C’è posta per te di questa sera? A partire dalle ore 21:30 di Sabato 5 Marzo, Maria De Filippi farà compagnia il suo pubblico con un’ulteriore puntata imperdibile del suo people show. E le anticipazioni ci dicono che ci saranno degli ospiti favolosi.

Oltre a Giorgio Chiellini, di cui recentemente vi abbiamo raccontato un retroscena che non tutti conoscono, anche Leonardo Bonucci sarà il protagonista di un regalo speciale. Al momento, non abbiamo alcun tipo di notizia in merito, ma quello che possiamo dirvi è che sicuramente ne vedremo delle belle! Al di là dell’aspetto professionale, cosa sapete di Leonardo Bonucci? Attualmente calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana, il giovane difensore è tra i giocatori più forti ed imbattibili del calcio italiano. Avete mai visto, però, sua moglie? Da quanto si apprende, sembrerebbe che Leonardo Bonucci sia convolato a nozze con la sua Martina nel 2011. Voi, però, sapete chi è?

Leonardo Bonucci, chi è sua moglie e come si sono conosciuti: non tutti lo immaginano

In attesa di poterlo vedere stasera a C’è posta per te e scoprire di chi sarà il regalo speciale, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su Leonardo Bonucci? In particolare, cosa sappiamo su sua moglie? I due si sono conosciuti nel 2008 e da quel momento non si sono mai più lasciati. Non solo sono convolati a nozze nel 2011, ma sono diventati genitori anche di tre splendidi ed adorabili bambini.

La moglie di Leonardo Bonucci si chiama Martina Maccari ed è nata nel 1985. Ancora prima di dedicarsi alla sua vita da mamma, moglie ed influencer, la giovanissima si è fatta ampiamente conoscere ed apprezzare come modella. Attivissima sul suo canale social ufficiale, attualmente la bella Martina è tra le ‘wags’ più amate dal pubblico italiano.

Come si sono conosciuti, però, Leonardo e Martina? Forse non tutti lo sanno, ma sembrerebbe che sia nato tutto in seguito ad una scommessa. Da quanto si legge da Fanpage, sembrerebbe che diversi anni fa Martina, nel rispondere ad una domanda di un suo follower su Instagram, abbia svelato le origini della sua storia d’amore. “Ci siamo conosciuti per gioco, per scommessa. Ci eravamo intravisti la sera di Pasquetta 2008 ad un bowling, senza notarci”, ha iniziato a raccontare. Dicendo, inoltre, di avergli mandato un messaggio per una scommessa con suo amico. E che si sono sentiti per circa un mese senza mai incontrarsi. Dopo essersi visti, infine, non si sono mai più lasciati.

Conoscevate questo retroscena?