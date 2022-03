“Non ho più visto la soap”: la confessione dell’ex attore di Beautiful, uno dei protagonisti assoluti della serie tv americana per tanti anni.

È un mese speciale, questo, per gli appassionati di Beautiful. Si, perché è il mese dei festeggiamenti: a marzo del 1987 è andata in onda la prima puntata in assoluto della soap, che ha compiuto 35 anni! Un traguardo importantissimo, che il cast ha celebrato con tanto di festa e torta: per l’occasione, il 22 marzo andrà in onda una puntata speciale dedicata agli amori di Brooke Logan e torneranno in scena anche vecchi attori come Winsor Harmon e Jack Wagner. E a proposito di vecchi attori, c’è una confessione che non è passata inosservata…

Uno degli ex protagonisti della soap si è raccontato a cuore aperto in un’intervista, in occasione dei suoi 70 anni. E non ha nascosto il fatto di non avere più alcun rapporto con i suoi ex colleghi della soap. Scopriamo di chi si tratta.

Beautiful, l’ex attore della soap opera confessa: “Non ho più visto né parlato con nessuno”

Anche se non fa più parte del cast della soap da dieci anni, uno dei simboli di Beautiful per eccellenza è e resterà sempre lui, Ronn Moss. È stato lui a dare il volto a Ridge Forrester per ben 25 anni, per poi essere sostituito da Thorsten Kaye, nel 2013. E della soap che lo ha reso famoso in tutto il mondo ha parlato anche in una lunga intervista a Il Corriere della Sera. L’attore ha rivelato di non essere più in contatto con il resto dei colleghi con cui ha condiviso il set per anni: “Sfortunatamente non ho più visto né più parlato con nessuno. Credo dipenda dal fatto che abbiamo tutti vite diverse ora. Mi mancano molte delle persone di Beautiful perché all’epoca eravamo davvero una famiglia”, spiega l’attore, che spiega la rottura dei rapporti con gli impegni e i progetti di vita di ognuno. “Non ho nemmeno più visto la soap, non guardo la tv in effetti”, ha aggiunto Ronn Moss.

E voi, quali delle due versioni dello stilista preferite, il Ridge Forrester interpretato da Ronn Moss o quello attuale di Thorsten Kaye?