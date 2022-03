I suoi occhioni blu sono inconfondibili: questa bambina oggi è una famosa attrice, la riconoscete?

I suoi occhioni blu sono inconfondibili: la bambina ritratta in questa foto oggi è una famosa attrice, la riconoscete?

Sono tanti i vip che, attraverso i propri canali social, condividono con i fan foto e video del loro passato. Scatti risalenti all’infanzia, ricordi tra i banchi di scuola o degli inizi della propria carriera. Le foto ricordo preferite da tutti, però, restano quelle da bambini. E, proprio qualche ora fa, una delle attrici più amate del nostro Paese ha condiviso una dolcissima foto della sua versione “mini”.

Il suo sguardo vispo e i suoi occhioni blu sono davvero inconfondibili: si tratta di una delle attrici più amate, protagonista di una delle fiction più seguite del momento. L’avete riconosciuta?

Qui era solo una bambina, oggi è un’attrice famosissima: riuscite a riconoscerla?

La fiction Doc Nelle tue mani ha confermato il suo successo, rendendola una delle attrici più amate del momento. Si, perché i telespettatori sono affezionati a Giulia Giordano, uno dei medici protagonisti della serie tv di Rai Uno. A dare il volto alla protagonista di Doc è lei, Matilde Gioli, che con Luca Argentero e company è entrata nel cuore dei telespettatori. Ma oltre che sul piccolo schermo, i fan possono seguire l’attrice anche sui social, dove la Gioli condivide alcuni scatti della sua quotidianità. Ed è proprio lì che l’attrice ha condiviso questa dolcissima foto ricordo in cui è soltanto una bambina. Una foto che ha ottenuto il pieno di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per lei, che era semplicemente meravigliosa sin da piccola.

Ricordiamo che la prossima puntata di Doc andrà in onda il prossimo giovedì, 10 marzo 2022. Si tratta del settimo appuntamento con la serie tv di Rai Uno, che come sempre comprende due episodi.

Doc Nelle tue Mani, anticipazioni giovedì 10 marzo

Nell’episodio Così lontani, così vicini, i medici si prenderanno cura di un ragazzo sordocieco e, parallelamente, andranno avanti le storie della loro vita privata. Cecilia Tedeschi e Agnese vivranno momenti di forte gelosia, a causa di una proposta inaspettata della prima per Andrea; una proposta inaspettata arriverà anche per Elisa da parte di Gabriel; nell’episodio 14 dal titolo Senza Nome, Andrea Fanti sta per realizzare il suo sogno di diventare primario, ma proprio in quel momento Cecilia fa una scoperta shock sul suo conto, che cambierà tutto.