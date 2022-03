Ciro Ferrara sarà uno dei concorrenti di Pechino Express 2022: cosa sappiamo su di lui? Dagli anni alla sua vita privata: i dettagli.

Siete pronti a questo nuovo viaggio di Pechino Express? A partire dal 10 Marzo, Costantino Della Gherardesca sarà al timone di questa nuova ed imperdibile edizione del reality.

A partire dalla Cappadocia fino a terminare negli Emirati Arabi, Pechino Express 2022 permetterà alle sue dieci coppie un intenso viaggio alla scoperta dei piacere di questi paesi dell’est. Avete visto chi vi prenderà parte? Ci sono dei nomi davvero pazzeschi! A partire da Bruno Fabbri, amatissimo e famoso medico sportivo, fino a Rita Rusic, il cast scelto è davvero stellare. A proposito, vi abbiamo parlato del buon Fabbri e vi abbiamo detto che sarà in coppia con Alex Schwazer, se si parla di leggende dello sport italiano, però, non possiamo fare a meno di citare anche lui: Ciro Ferrara. In coppia con suo figlio Giambattista, anche l’ex difensore partenopeo sarà uno dei concorrenti di Pechino. In attesa di vederlo in giro per il mondo, scopriamo qualche cosa in più su di lui.

Ciro Ferrara a Pechino Express 2022: anni, Instagram e dove ha giocato

Ciro Ferrara è a tutti gli effetti uno sportivo nato. È proprio per questo motivo che il suo percorso a Pechino Express 2022 siamo certi che regalerà tantissimi colpi di scena. In attesa di poterlo vedere in coppia con suo figlio Giambattista, scopriamo qualche cosa in più su di lui.

Nato a Napoli l’11 Febbraio del 1967, Ciro Ferrara è tra i più grandi sportivi di sempre. Difensore di tantissime squadra di successo – a partire dal Napoli, la squadra della sua città, fino alla Juventus e alla Nazionale – il simpaticissimo partenopeo ha saputo dare vita ad una carriera impressionante. Vincitore di ben 7 scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa Uefa, 5 Supercoppe Italiane, 1 Uefa Champions League, 1 Supercoppa Uefa, 1 Coppa intercontinentale e Intertoto, il buon Ferrara è tra gli sportivi più premiati dello sport italiano. Attualmente, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Ciro viva a Torino insieme a tutta la sua famiglia. È proprio qui che, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, l’ex difensore partenopeo si è trasferito.

Oltre a vantare di un successo clamoroso per le sue diavolerie, Ciro Ferrare è amatissimo anche sui social. Sul suo profilo @ciroferrara_official, l’ex difensore partenopeo non perde occasione di poter mantenersi in contatto con la sua famiglia virtuale. Tra scatti da solo o in compagnia dei suoi figli, l’ex sportivo è attivissimo.

Quanti figli ha e vita privata

Non sappiamo se, ad oggi, Ciro Ferrara si impegnato oppure no, quello che possiamo affermarvi è che è stato sposato fino al 2017. Convolato a nozze giovanissimo con Paola, qualche anno fa, l’ex difensore ha annunciato la fine del suo matrimonio. La coppia, infine, ha tre figli: Giovanbattista, Benedetta e Paolo.

Seguirete le sue avventure a Pechino?