Sembrerebbe proprio che Stefano De Martino abbia preso un’importantissima decisione: ritorno alle ‘origini’ per l’ex ballerino di Amici.

Ne sono passati di anni da quando Stefano De Martino si presentava su Canale 5 tra i banchi della scuola di Amici, eppure da quel momento ne ha fatta di strada. Era esattamente il 2009, ma quel Stefano di allora non c’è più.

Dopo aver detto ‘addio’ alla danza, Stefano De Martino ha ampiamente dimostrato di avere tutte le carte in regola per sfondare in questo mondo. Dapprima inviato de L’Isola dei Famosi, l’amatissimo napoletano si è fatto apprezzare come conduttore. Ed adesso è davvero inarrestabile. Punta di diamante della Rai, l’azienda di Viale Mazzini ha completamente puntato su di lui. E lui non ha mai deluso le aspettative del suo pubblico. A quanto pare, sembrerebbe che adesso il bel De Martino abbia intenzione di cambiare un po’ aria. Da quanto si apprende da Vero, sembrerebbe che Stefano sia pronto a ritornare alle sue ‘origini’. Scopriamo insieme di più.

Stefano De Martino ritorna alle ‘origini’: indiscrezione bomba

Attualmente al timone di una nuova edizione di Stasera tutto è possibile, in onda ogni Martedì sera su Rai Due, sembrerebbe che Stefano De Martino sia pronto a nuove avventure e, soprattutto, nuove esperienze. Su Vero, infatti, si legge che l’ex ballerino di Amici abbia deciso di dire ‘addio’ alla Rai, azienda che ha da subito puntato su di lui come conduttore, per ritornare alle ‘origini’: Mediaset!

Seppure al momento non ci sia alcuna conferma da parte del diretto interessato, sulle pagine del settimanale si legge che Stefano De Martino sia pronto a ritornare a Canale 5. In quale vesti? La risposta è semplicissima e ve l’avevamo già anticipata in un nostro recentissimo articolo: l’ex ballerino di Amici sarebbe pronto a ritornare nello stesso talent che ha sancito il suo esordio nel mondo dello spettacolo. E che, proprio un anno fa, l’ha visto nei panni di giudice insieme ad Emanuele Filiberto e Stash. Ma non è affatto finita qui. Oltre al talent di Maria De Filippi, sembrerebbe che in serbo per lui ci sia un nuovo progetto che, almeno per ora, è ancora top secret.

Cosa ne pensate di questa indiscrezione bomba?