Avete mai visto la fidanzata di Tommaso Paradiso? Lei è anche apparsa in uno dei suoi videoclip musicali, ricordate quale?

Tommaso Paradiso, il cantautore italiano che con la sua musica ci ha regalato e ci regala emozioni pure. Ha fatto parte della band musicale The Giornalisti, gruppo che lui stesso aveva fondato nel 2009. Dopo 10 anni, il cantautore e musicista ha poi deciso di intraprendere la carriera da solista.

E così nel 2019, Tommaso Paradiso comincia a comporre le sue canzoni da solista. Ma facciamo un passo indietro. Nel 2017, succede qualcosa di inaspettato. Il cantautore incontra la donna che oggi è al suo fianco. Avete mai visto la fidanzata di Tommaso Paradiso? I fan del noto cantautore probabilmente avranno già spulciato a dovere il suo profilo Instagram, d’altronde anche lei ha un suo notevolissimo seguito. Per chi invece si è perso qualche dettaglio, ci pensiamo noi a fornirvene qualcuno in più. Sapete che ha anche fatto parte di un videoclip musicale di Tommaso Paradiso?

Chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso ed in quale videoclip musicale l’abbiamo vista

Legati dal 2017, i due ad oggi sono innamoratissimi. Lei si chiama Carolina Sansoni ed è la fidanzata del cantautore Tommaso Paradiso. i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta sugli spalti mentre assistevano ad una partita di pallone. E’ stato un vero e proprio colpo di fulmine. Da quel momento i due non si sono più separati.

Cosa fa nella vita la fidanzata di Tommaso Paradiso? Basta aprire i social e cercarla su Instagram per capire che è una famosissima influencer. Carolina Sansone, classe ’92 è un’imprenditrice romana. Dopo un periodo di studi trascorso in Inghilterra, è giunta poi a Milano per dedicarsi agli studi di Moda, una sua passione. Sui social è molto seguita e conosciuta in particolare per aver dato origine ad una sorta di ‘rubrica in pillole’ in cui dedica ampio spazio al mondo del lavoro, ‘Talkinpills’.

La giovane Carolina è diventata presto la protagonista delle sue canzoni. A lei, Tommaso ha dedicato una dolcissima canzone, quella che tutti abbiamo amato cantare ‘Questa nostra stupida canzone d’amore’. Ma non solo, perché a Carolina lui dedica anche un dico, Love. Ma non finisce qui, perché Carolina ha preso anche parte in un video musicale del suo compagno. Quale? Vediamo se riconoscete la scena..

La scena del videoclip mostrata sopra appartiene al video musicale ‘New York’. Si può vedere la forte intesa, la sintonia e la complicità fra i due che non può che sfociare in un tenero bacio. Il cantautore ritiene di aver trovato in Carolina la donna della sua vita. Convoleranno a nozze? Al momento non ci sono notizie al riguardo, ma da quanto abbiamo appreso ci sarebbero tutti i presupposti per convolare al ‘Sì, lo voglio’!