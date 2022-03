Alessandro Vicinanza è il corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne, ma sapete qual è il suo lavoro? In molti se lo sono chiesto.

È proprio lui uno dei protagonisti indiscussi di queste ultime puntate di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza, corteggiatore di Ida Platano.

Entrato a far parte del programma di Maria De Filippi proprio per corteggiare la bella parrucchiera bresciana, Alessandro Vicinanza non ha mai perso occasione di poterle dimostrare il suo forte interesse. Certo, le incomprensioni ci sono, e questo è indiscusso, ma sembrerebbe proprio che il cavaliere salernitano abbia serissime intenzioni con la dama. Sarà stavolta la volta giusta per la splendida Platano? Noi le auguriamo vivamente di si! In attesa di vedere come andrà a finire tra lei ed Alessandro, però, siete curiosi di sapere che lavoro fa quest’ultimo? Proprio recentemente, si è parecchio discusso della sua occupazione e della sua impossibilità di andare a Brescia per troppo tempo. Ebbene. Di che cosa si occupa Alessandro nella vita?

Uomini e donne: che lavoro fa Alessandro Vicinanza, il corteggiatore di Ida?

Chiamati al centro studio dalla padrona di casa di Uomini e Donne per discutere della loro conoscenza, Ida ed Alessandro hanno rivelato di piacersi molto, ma soprattutto la dama ha raccontato di non riuscire a fidarsi ancora molto. Fortemente innamorata dell’amore, ma protagonista di diverse delusioni, ora la parrucchiera bresciana ci vuole andare coi piedi di piombo. Ed il cavaliere campano non sembrerebbe andarle incontro. Recentemente, ad esempio, Ida ha detto di avergli chiesto se fosse disposto a trasferirsi da lei, ma lui ha categoricamente risposto di no. Oppure, che – per via del suo lavoro – non può muoversi troppo spesso. A proposito, ma di che cosa si occupa nella vita?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Alessandro Vicinanza sia laureato in Economia e Commercio e che inizialmente abbia svolto la professione da commercialista. Adesso, invece, sembrerebbe che faccia tutt’altro. E che attualmente sia al capo di un’azienda che si occupa di addobbi floreali.

Come si evolverà, secondo voi, la conoscenza tra Ida ed Alessandro?