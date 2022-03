Abbandonò Amici nel bel mezzo del serale, lo ricordate? In molti si chiedono che fine abbia fatto oggi: come lo ritroviamo dopo anni.

Nel corso di queste ventuno edizioni di Amici, ne abbiamo viste di cotte e di crude, ma quello che è successo nel corso dell’edizione vinta da Gaia Gozzi non si era mai visto prima.

Era esattamente il 2019 quando Maria De Filippi si metteva al timone della diciannovesima edizione di Amici. Ricca di sfide, di concorrenti e di colpi di scena, le puntate del talent mandate in onda in quell’anno riuscirono a registrare degli ascolti davvero incredibili. In ogni appuntamento, infatti, i giovanissimi talenti si esibivano dinanzi ai loro professori. E, chi più e chi meno, riusciva a catturare l’attenzione su di sé. Ricordate, però, cosa accadde al serale di quell’anno? Nel bel mezzo della fase finale del programma, infatti, uno dei suoi concorrenti più talentuosi abbandonò la diretta, dicendo di non sentirsi affatto a proprio agio nella gara. Un colpo di scena davvero clamoroso, quindi, a cui siamo abituati, ma che lasciò tutti a bocca aperta. In tanti, però, si chiedono che fine ha fatto oggi il giovane ballerino.

Abbandonò Amici durante il serale: com’è la sua vita oggi dopo il talent

“Sono abituato a lavorare in un certo modo e a focalizzarmi sul ballo. Sento che andiamo da un’altra parte e ci focalizziamo su altre cose, così non posso esprimermi al massimo”, sono proprio queste le esatte parole con cui, subito dopo la sua esibizione al centro studio, il ballerino di Amici della diciannovesima edizione si espresse per manifestare il suo disappunto sulle ultime polemiche sorte. Stiamo parlando proprio di lui: Valentin Dumitru. Entrato a far parte della scuola sin dall’inizio della formazione della classe, il giovane ballerino latino aveva ampiamente dimostrato il suo talento. Nel bel mezzo del serale, però, abbandonò lo studio di Amici.

Sono trascorsi circa due anni da questo momento, ma cosa sappiamo su Valenti Dumitru? In particolare, che fine ha fatto oggi? Dopo il talent, il ballerino latino non è mai più apparso in tv. Eppure, da quanto si apprende dal suo canale Instagram, sembrerebbe che non abbia affatto abbandonato la sua passione per il ballo. Seppure poco attivo sul suo profilo, il bel Valentin non perde occasione di poter condividere deliziosi balli di coppia.

Vi piacerebbe rivederlo?