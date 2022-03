Quali sono le anticipazioni della puntata di Domenica In del 6 Marzo? Ospiti fenomenali: il cantante farà un racconto da brividi.

Anche voi non vedevate l’ora di una nuova puntata di Domenica In, vero? A partire dalle ore 14:00, in concomitanza con un appuntamento imperdibile di Amici, la ‘zia Mara’ sarà in diretta su Rai Uno con il suo intramontabile programma.

Ci aspetta un grande Domenica oggi, soprattutto dal punto di vista televisivo. La puntata di Domenica In di oggi 6 Marzo, infatti, sarà totalmente imperdibile. Non solo perché, come al suo solito fare, la padrona di casa tratterà della tematica di cronaca odierna, cercando di capire qualche cosa in più insieme a Monica Maggioni, conduttrice del TG1, ed Alberto Matano, ma anche perché accoglierà nel suo studio degli ospiti incredibili. Ce n’è per tutti i gusti, vi assicuriamo! Quest’oggi, infatti, ci saranno attori e cantanti. E ciascuno di loro racconterà un lato inedito di sé. Tra i diversi ospiti che si alterneranno, ce ne sarà uno che si lascerà andare ad un racconto drammatico su quello che ha vissuto sulla propria pelle recentemente. Da pelle d’oca, ve lo assicuriamo! Ecco le anticipazioni.

Anticipazioni Domenica In del 6 Marzo: chi saranno gli ospiti in studio?

Dopo la classica sigla iniziale, che sta facendo furore e conquistando tutti, Mara Venier sarà in diretta televisiva per un nuovo appuntamento di Domenica In. Appuntamento che, come dicevamo precedentemente, sarà ricco di ospiti impressionanti. Pronti a scoprire le anticipazioni di Domenica 6 Marzo? Ebbene.

Appena aperta la puntata, così come la settimana scorsa, la padrona di casa si siederà al tavolo insieme ad Alberto Matano e Giovanna Botteri e, con Monica Maggioni, affronterà le ultime novità sulla guerra Russa ed Ucraina. Terminato questo spazio di attualità, la Venier inizierà a dare il benvenuto ai suoi ospiti, che anche stavolta sono numerosissimi. Si parte, infatti, da Giampaolo Morelli e Marco Giallini, protagonisti del film ‘C’era una volta in crimine’. Ma non solo. Dalla ‘zia Mara’, infatti, ci sarà anche Tommaso Paradiso, ex frontman dei TheGiornalisti; Serena Autieri, che sarà al teatro a partire dal 10 Marzo, ed – inoltre – Gemma Calabresi, che nel suo libro racconta il drammatico momento conseguito all’uccisione di suo marito Luigi Calabresi da parte delle Brigate Rosse. Infine, nello studio di Roma ci sarà anche lui: Red Canzian. Reduce da un periodo per niente facile, l’amato cantante racconterà la malattia che l’ha colto all’improvviso.

Insomma, come al solito, una puntata ricchissima.