Attore amatissimo degli anni ’90, ma che cosa fa oggi Francesco Benigno?

Che cosa fa oggi Francesco Benigno? È questa la domanda che tutti si fanno. D’altra parte, l’attore siciliano è stato amatissimo negli anni ’90. Scopriamo insieme tutto quello che abbiamo appena scoperto.

Nato a Palermo il 4 Ottobre del 1967, Francesco Benigno abbandona molto presto la carriera scolastica per aiutare il padre nel suo lavoro. A distanza di qualche anno da questa decisione, però, inizia la sua carriera da attore. Accompagnato uno dei suoi amici ad un provino, il buon Benigno viene notato dal regista Marco Risi. E, nel 1989, compie il suo esordio nel film ‘Mery per sempre’ nei panni di Natale insieme ad Alessandra Di Sanzo ed altri straordinari attori. Da quel momento, la carriera di Francesco spicca letteralmente il volo. Non soltanto, nel 1990, prende parte al sequel ‘Ragazzi fuori’, ma diventa uno dei protagonisti indiscussi di tantissime altre pellicole di successo. Facciamo riferimento, ad esempio, “Vacanze di Natale”, “Palermo-Milano solo andata” e tanti altri. Oppure, a diverse fiction e film per il piccolo schermo, come “Ultimo”, “La piovra” ed ancora altri numerosi. Cosa sappiamo, però, oggi su di lui?

Iniziata un po’ per ‘caso’, la carriera di Francesco Benigno è stata davvero impressionante. Attore di tantissimi film, serie tv e pellicole di successo, il simpaticissimo siciliano è stato un volto super apprezzato degli anni ’90. Da diversi anni a questa parte, però, non figura più come presenza fissa sul piccolo schermo nostrano. È proprio per questo motivo che sono davvero tantissime le persone che si chiedono che cosa faccia oggi. Ebbene. Se siete curiosi di sapere qualche cosa in più, siete proprio nell’articolo giusto.

Siamo riusciti, infatti, a rintracciare Francesco Benigno sui social. Ed abbiamo scoperto che, seppure abbia detto ‘addio’ ai riflettori, l’attore continui a svolgere la sua professione in teatro. Proprio nel Gennaio scorso, infatti, ha condiviso una locandina che invitava ai suoi followers a prendere parte ai casting per un nuovo spettacolo teatrale. Sempre identico al passato, inoltre, il buon Benigno spende molto tempo insieme alla sua famiglia.

Vi piacerebbe rivederlo?