Beautiful compie 35 anni: una clamorosa assenza preoccupa i telespettatori; ecco cosa hanno notato nelle immagini della festa.

Buon compleanno Beautiful! L’amatissima soap opera americana compie 35 anni: era il marzo del 1987 quando, negli Usa, è andata in onda la prima puntata in assoluto della serie tv. Una serie che è entrata nel cuore dei telespettatori di tutto il mondo, compreso il nostro Paese, dove Beautiful è approdata nel ’90. E, per l’occasione, il cast si è riunito per festeggiare alla grande.

Il 22 marzo, in America, andrà in onda una puntata speciale dedicata ai grandi amori di Brooke Logan, una delle protagoniste assolute della soap, sin dal primo episodio. Nelle foto della festa, però, manca qualcuno. E i fan non hanno perso tempo a notarlo, scrivendolo anche tra i commenti sui social. Scopriamo di chi si tratta.

Buon compleanno Beautiful: la soap compie 35 anni, ma un’assenza preoccupa i fan

Una reunion emozionante, quella del cast di Beautiful. Per festeggiare il 35 esimo anniversario della soap, sono tornati anche Jack Wagner e Winsor Harmon, rispettivamente Nick Marone e Thorne Forrester: i due rientrano tra i cinque grandi amori di Brooke, ai quali sarà dedicata una puntata speciale della soap. Qualcuno, però, manca all’appello. E non si tratta di un ex fiamma di Brooke, ma della sorella.

Nelle foto di gruppo condivise sui social ufficiali della soap manca Heather Tom, che nella soap opera interpreta Katie Logan, la sorella minore di Brooke. Nei commenti al post, in tantissimi hanno fatto notare proprio la sua assenza, chiedendosi il perché. Probabilmente, negli ultimi mesi Katie è ancora fuori dalle trame principali della soap, ma, per molti, l’attrice sarebbe dovuta essere comunque presente ai festeggiamenti, essendo una protagonista da molti anni.

Non ci resta che attendere eventuali sviluppi e spiegazioni sulla vicenda. Nel frattempo, tenetevi forte perché nelle puntate di Beautiful in onda in Italia sta per scoppiare una vera e propria bomba. Dopo il tradimento di Liam e Steffy, è arrivata una notizia sconvolgente: quest’ultima è incinta e, quindi, non sarà più possibile tenere il segreto con Hope e con Finn. I veri problemi, però, arriveranno quando Steffy deciderà di fare un test di paternità per scoprire chi tra Liam e Finn è il papà del bambino che aspetta…