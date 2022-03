Nessuno l’avrebbe mai immaginato: clamoroso colpo di scena dopo 90 giorni per innamorarsi, chi l’avrebbe mai detto? Incredibile!

Se pensavate di aver visto di tutto a 90 giorni per innamorarsi, vi sbagliate di grosso! Con la storia di Ed e Liz, quella che vi racconteremo proprio tra qualche istante, il programma di Real Time ha regalato ai suoi telespettatori un vero e proprio colpo di scena.

Chi sceglie di partecipare a 90 giorni per innamorarsi sa benissimo a cosa va incontro. Al programma di Real Time, infatti, vi prendono parte quelle che persone che, seppure si conoscano da diverso tempo, non hanno mai avuto modo di vedersi. E grazie alla trasmissione non soltanto hanno la possibilità di incontrarsi, ma anche di compiere un grande passo: sposarsi e cambiare per sempre la loro vita. Davvero fantastico, vero? Ebbene. Nel corso delle edizioni, si sono alternati tantissimi protagonisti, ma nessuno di loro ha saputo conquistare l’attenzione del suo pubblico quanto la storia di Ed e Liz. Sapete che fine hanno fatto oggi? Il loro fidanzamento ha regalato dei colpi di scena impressionanti, ma scopriamo cosa occorre sapere su di loro.

Colpo di scena per Liz ed Ed dopo 90 giorni per innamorarsi: chi l’avrebbe detto?

Sembrava che non ci fosse nulla da fare per Liz ed Ed di 90 giorni per innamorarsi, ma invece non è stato affatto così. D’altra parte, ai colpi di scena siamo totalmente abituati. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? E, soprattutto, che fine hanno fatto oggi?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la storia d’amore tra Liz ed Ed abbia subito diversi alti e bassi. La coppia, seppure affiatatissima, ha deciso di separarsi per un po’ di tempo per poi ritornare insieme più forte di prima. Fate attenzione: è in arrivo un colpo di scena clamoroso! Siamo andati a spulciare il canale Instagram della splendida Woods. E con grande gioia abbia scoperto che, nel Novembre scorso, la donna ha sfoggiato un prezioso anello. Sono pronti a convolare a nozze, quindi? Molto probabilmente si! In attesa del matrimonio, però, i due non perdono occasione di potersi immortalare in tenerissimi scatti di coppia. Eccone uno:

Così come Paul e Karine, tra loro tutto procede alla grande! Vi sareste mai immagini che la storia d’amore tra Liz ed Ed proseguisse a gonfie vele?