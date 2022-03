La dieta di Adele: come ha fatto la cantante a perdere 30 chili in un solo anno, cambiando radicalmente il suo aspetto.

È una delle cantanti più amate di sempre: la sua voce è unica e i suoi brani emozionano i fan di tutto il mondo. Di Adele, però, si è parlato molto anche in merito al suo aspetto fisico. In poco tempo, infatti, la nota cantante britannica ha perso più di 30 chili, cambiando radicalmente il suo aspetto. Come ha fatto?

Per diversi anni si è parlato di dieta Sirt: sarebbe stata proprio questa il segreto del notevole dimagrimento della star. Ma, qualche mese fa, è stata proprio lei a smentire questa voce, in una lunga intervista a Vogue UK. Scopriamo cosa ha raccontato.

Adele, come ha fatto la cantante a perdere 30 chili: dieta o c’è altro?

Per molto tempo si è pensato che, dietro il dimagrimento di Adele, ci fosse la dieta Sirt. I tabloid inglesi e, successivamente, quelli di tutto il mondo, avevano elencato i segreti di questa dieta, che, si pensava, avesse aiutato la cantante a perdere più di 30 kg. Ebbene, a quanto pare non è andata affatto così. Dietro la perdita di peso della cantante non c’è una dieta, ma ben altro: l’allenamento!

A dichiararlo è stata proprio lei, in una lunga intervista a Vougue UK, dove Adele si è raccontata senza filtri, affrontando anche temi spinosi, come il divorzio e, appunto, il forte dimagrimento. A proposito della dieta Sirt, la cantante ha chiarito: “No, non l’ho mai fatta. Niente digiuno intermittente. Niente dieta. Semmai mangio più di prima perché mi alleno tanto.” Proprio così, Adele ha smentito tutte le voci in merito alla dieta miracolosa, sottolineando come dietro al suo dimagrimento ci sia soltanto un allenamento costante. Soprattutto nel periodo del divorzio dal marito Simon Konecki, dove ha sentito proprio il bisogno di fare molta attività fisica per alleviare l’ansia.

“Non si trattava di perdere peso, volevo diventare forte e concedermi del tempo senza guardare il cellulare, da cui ero diventata dipendente”, ha spiegato la cantante, che ha specificato di allenarsi anche due o tre volte al giorno.

In cosa consiste il suo allenamento? Sessione di pesi al mattino, camminata o boxe nel pomeriggio e allenamento cardio di sera. Che dire, i risultati sono eccellenti!