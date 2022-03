In “Dirty Dancing” era Lisa, la sorella di Baby: com’è cambiata in questi 35 anni e come vive ora

Il suo volto è uno dei più iconici degli anni a cavallo tra gli ’80 e i ’90: che fine ha fatto Lisa Houseman del film “Dirty Dancing”?

Presente fin dalle primissime scene dello storico film Dirty Dancing, il personaggio di Lisa Houseman, sorella della protagonista, è ben scolpito nella memoria di tutti noi. Chi non ricorda i suoi capricci e la famosa scena in cui è in macchina col resto della famiglia intenta a specchiarsi e pettinarsi?

Nella pellicola cult che racconta la storia d’amore tra Baby e Jhonny Castle, si assiste anche ad un’evoluzione del legame tra le due sorelle che, nonostante le differenze di carattere, alla fine capiscono di essere unite da un amore profondo.

Ad interpretare il ruolo di Lisa fu l’attrice Jane Rachel Brucker che ha preso parte anche ad altri film, come Stealing Home con Jodie Foster, Doctor Doctor, I maledetti di Broadway con Madonna e Jennifer Grey, interprete di Baby in Dirty Dancing.

Di lei, purtroppo, come di altri attori del cast si sono perse le tracce negli anni: Cynthia Rhodes (Penny), ad esempio, ha deciso di ritirarsi a vita privata abbandonando la carriera cinematografica. E la Brucker? Cosa fa oggi e com’è diventata? Scopriamolo!

Ricordate Lisa di “Dirty Dancing”? Ecco com’è la sua vita lontana dalla macchina da presa

Nata il 14 maggio 1958 in Virginia, Jane aveva 29 anni quando recitò nel film diretto da Emile Ardolino. Dopo il grande successo, oggi vive a Los Angeles, lontana dai riflettori. In questi anni si è dedicata a tempo pieno al ruolo di mamma ma di tanto in tanto scrive sceneggiature. Inoltre, fa volontariato con l’associazione del Santa Monica Virginia Avenue Project, che prepara spettacoli per ragazzi con situazioni di disagio alle spalle.

Dal 1986 al 1993 l’attrice è stata sposata con Brian O’Connor da quale ha avuto la figlia Sally, nata nel 1989. Nel 2001 ha sposato il fotografo Raul Vega col quale ha avuto una seconda figlia di nome Rachel.

Qui la vediamo in un’immagine degli ultimi anni: come si può notare, è cambiata non poco rispetto al film pur mantenendo un aspetto giovanile. Chissà che dopo lo splendido ruolo di Lisa, la Brucker non decida di tornare sul set con un altro personaggio.

Sarebbe un ritorno graditissimo, siete d’accordo?