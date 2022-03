Dove vivono Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: una casa davvero meravigliosa

Sono stati e sono ancora oggi grandi protagonisti della storia della tv italiana: scopriamo dove vivono Maurizio Costanzo e Maria De Filippi!

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono volti familiari per pubblico e tutti sanno che la loro coppia è una delle più unite e longeve del mondo dello spettacolo. Da sempre molto riservati, non è facile conoscere dettagli della loro vita privata, come ad esempio i particolari della casa in cui abitano.

Tuttavia, grazie ad alcune interviste è possibile notare alcuni scorci della loro favolosa casa. Cominciamo col dire che marito e moglie vivono a Roma, nel quartiere Parioli. Intervistati proprio pochi giorni fa da Fabio Fazio a Che tempo che fa , i due erano collegati dal meraviglioso salotto.

Proprio come lo studio di Maurizio, anche questo ambiente della casa è elegantissimo, con mobili in legno massiccio, piante, libri, divano bianco, argenteria, tappeti persiani, cuscini.

Insomma, il ‘regno’ della coppia Costanzo-De Filippi è certamente una dimora fantastica che val la pena di esplorare!

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: dove vivono i due volti più famosi della tv

In un’altra intervista a Che tempo che fa risalente al 2018, fu proprio Maria a mostrare al pubblico qualche angolo della casa. Accompagnata dalle telecamere lungo il corridoio, vediamo che il colore predominante è il bianco, possiamo ammirare quadri appesi alle pareti e anche qui un tappeto persiano.

Sempre in quell’occasione, abbiamo potuto vedere la luminosa cucina in stile moderno: nel frigo, parecchie scatole di gelato di cui Maurizio è ghiotto.

Non è stato possibile dare un’occhiata alla camera da letto anche se, come tutti sanno, Maurizio e Maria dormono separatamente da anni. Il motivo è molto più semplice di quanto non si possa pensare: il famoso giornalista ama restare fino a tardi in salotto a guardare la tv.

Una casa certamente raffinata, che esprime appieno tutto il buon gusto e la classe della padrona di casa. A proposito, che effetto vi fa vedere per una volta Maria in relax tra le quattro mura domestiche e non in uno studio televisivo?