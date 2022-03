GF Vip, “Aveva ragione Nathaly a dire che era falso”: i dubbi di Jessica su Barù

Jessica esterna a Sophie dubbi su Barù che, a suo avviso, starebbe temporeggiando con lei per assicurarsi la finale del GF Vip.

La finale del GF Vip 6 si avvicina ed è tempo di smascherare gli avversari. Se fino a qualche giorno fa sono state le sorelle Selassié ad offrire un colpo di scena litigando tra loro, ora è il momento dei dubbi su Barù ed è proprio Jessica ad averne.

In queste settimane tra la principessa e il nipote di Costantino della Gherardesca, ci sono stati molti momenti di ‘pericolosa vicinanza’ e, da alcuni atteggiamenti del nobile toscano, sembrava potesse nascere davvero qualcosa di più di una semplice amicizia tra loro.

Ipotesi che fa sognare da tempo il popolo del web: su Twitter i ‘Jerù’ aumentano a dismisura e non si contano i fan della ship in questione.

C’è da dire però che nonostante le coccole e gli abbracci, Barù ha più volte ribadito (anche in puntata) che per Jessica lui prova sono un affetto amichevole. La maggiore delle sorelle Selassié, invece, non ha mai nascosto il suo interesse verso il gieffino, ma qualcosa sembra iniziare a non tornarle.

GF Vip, lo sfogo di Jessica su Barù: “Lo scopo è arrivare in finale”

Seduta in veranda con Sophie Codegoni, Jessica ha esternato alcune riflessioni sul rapporto col coinquilino: “Non mi sono piaciute alcune cose che ha detto a Davide e Giucas. Io allora gli ho detto che è un falso e che aveva ragione Nathaly a dire che era falso. Poi gli ho detto prometti Love Boat e baci ma sono soltanto chiacchiere”.

Alla domanda dell’ex tronista su quale possa essere secondo lei lo scopo di un atteggiamento simile, la princess non ha avuto esitazioni ed ha risposto: “Lo scopo è arrivare in finale. Crei una storia a cui fuori credono, però tu non dai mai niente di concreto e la gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa. Poi finisce il programma… Con la scusa delle clip non fai mai niente, così sei pulito”.

Secondo voi, il ragionamento di Jessica potrebbe essere esatto? Che idea i siete fatti del comportamento di Barù?