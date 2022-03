GF Vip, Soleil critica l’atteggiamento della concorrente: “Fai le cose e poi piangi”

GF Vip, Soleil Sorge critica l’atteggiamento della concorrente: “Fai le cose e poi piangi”.

Il GF Vip sta per terminare, manca poco alla finale che si terrà il 14 marzo. L’ultima puntata è stata ricca di colpi di scena. Giucas Casella eliminato al televoto ha scoperto in studio di avere il biglietto di ritorno.

Ma c’è stato un secondo televoto questa volta flash. E’ partita una catena di salvataggio come era già successo la scorsa puntata. Ad uscire è stato Antonio Medugno. Ancora una volta al centro dell’attenzione ci sono stati gli scontri che continuano ad animare l’atmosfera della casa. In particolare sono le donne a scontrarsi, anche se, in diretta abbiamo anche visto la discussione tra Davide Silvestri e Lulù. Dopo la puntata, Soleil Sorge e Sophie Codegoni si sono ritrovate a parlare sul divanetto in veranda di Jessica. Soleil non ha usato giri di parole e ha criticato l’atteggiamento della principessa.

GF Vip, Soleil non usa giri di parole e critica la concorrente: “Prima fai le cose e poi piangi”

Durante la puntata di giovedì c’è stato un televoto flash partito da una catena di salvataggio. Sophie Codegoni non è stata salvata dai suoi compagni ed è andata in nomination ma si è salvata.

E’ rimasta particolarmente delusa da Jessica anche se hanno poi chiarito mostrando ancora una volta che la loro amicizia è sincera. La Codegoni parlando con Soleil ha spiegato che prova una grande ammirazione per la principessa, che ha una bella eloquenza, ma che non la usa in puntata. Ha inoltre detto che la vede molto giù di tono rispetto all’inizio: “Ha una testa pazzesca ma in puntata sta in silenzio. Però penso anche che è un momento suo, è triste e stanca”.

A questo punto è intervenuta Soleil che sembrerebbe aver criticato l’atteggiamento di Jessica: “E’ furba, proprio per evitare di esporsi, la strategia è proprio quella. Per questo ti dico che è furbizia e non coerenza. Lei è una che quando deve dire le cose a voglia se le dice, quando è toccata non si frena“. Sophie ha detto che quella mattina ha pianto e l’ha abbracciata, e ancora una volta Soleil ha commentato: “Fai le cose e poi piangi per scusarti. L’ha già fatto l’altra volta con tua madre, che ha detto che non era questa grande amicizia. Si sente in colpa però intanto le cose le fai”. Sembrerebbe che a Soleil alcuni atteggiamenti di Jessica non piacciano.