Attore amatissimo, conoscete il titolo di studio di Giampaolo Morelli? Forse non tutti conoscono questo ‘retroscena’ che stiamo per rivelarvi.

Giampaolo Morelli è nato a Napoli nel 1974. Fin da giovane ha avuto una forte passione per la recitazione e così si è iscritto ad un corso di teatro. La sua carriera ha avuto inizio nel mondo dello spettacolo napoletano, facendo cabaret e teatro ed esibendosi anche come prestigiatore.

Si trasferisce a Roma e inizia a comparire nel cast di diverse serie televisive, tra cui Distretto di Polizia, Butta la luna, Il capitano. Sicuramente la notorietà è giunta quando è entrato nel cast della serie L’Ispettore Coliandro, vestendo i panni del protagonista e ancora oggi ricopre questo ruolo. In questi anni Morelli ha recitato al cinema e in televisione. L’abbiamo visto sul grande schermo in Quel bravo ragazzo, A casa tutti bene, L’agenzia dei bugiardi, Gli uomini d’oro, Divorzio a Las Vegas, Maledetta primavera e in tantissimi altri film. Ma dell’attore sapete proprio tutto? Conoscete il suo titolo di studio?

Qual è il titolo di studio di Giampaolo Morelli: non tutti conoscono questo ‘retroscena’

Abbiamo amato e apprezzato Giampaolo Morelli sul grande schermo e sul piccolo. Ha recitato al cinema in Dillo con parole mie, Amatemi, L’uomo perfetto, Mine Vaganti, Stai lontana da me, Poli opposti, A casa tutti bene, L’agenzia dei bugiardi, Gli uomini d’oro, Quel bravo ragazzo, Maledetta primavera e in tanti altri film.

In televisione l’abbiamo visto in Sei forte Maestro, Distretto di Polizia, Butta la luna, Il capitano, Baciati dall’amore, Braccialetti Rossi, Imma Tataranni-Studio Procuratore, da anni veste i panni del protagonista nella serie L’Ispettore Coliandro, ruolo che ricopre ancora oggi. Ovviamente questi sono solo alcuni dei film e serie tv in cui ha recitato. Ma dell’attore cosa sappiamo? Conoscete il suo percorso di studio?

Giampaolo Morelli ha conseguito la maturità classica presso il liceo cittadino San Tommaso d’Aquino. In seguito si iscrive al corso di laurea in giurisprudenza ma cinque esami prima della tesi di laurea si trasferisce al corso di psicologia. Successivamente lascia gli studi e decide di dedicarsi all’attività di attore, attività che gli ha portato fama e successo.