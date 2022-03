Ne Il Trono di Spade era la coraggiosa Daenerys: l’attrice fuori dal set è irriconoscibile

Nell’amatissima serie tv Il Trono di Spade era la coraggiosa Daenerys: l’attrice fuori dal set è irriconoscibile.

È stata una delle protagoniste assolute della serie tv Il Trono di Spade. Mentre i vari re di Westeros si contendevano il trono, Daenerys Targaryen ha costruito il suo esercito, diventando una vera e propria guerriera. C’è chi ha amato alla follia il suo personaggio e chi, invece, ha gioito nel vederlo sconfitto, quel che è certo è che Emilia Clarke ha fatto un lavoro magistrale. È stata lei a dare il volto alla Targaryen, diventando popolare in tutto il mondo. Ma avete mai visto l’attrice fuori dal set?

Nei panni della madre dei draghi, Emilia Clarke ha assunto un aspetto serio, orgoglioso, imperturbabile anche nei momenti più duri. Dando un’occhiata al suo profilo Instagram, però, scopriamo una versione del tutto inedita della ‘spietata’ Daenerys. Diamo un’occhiata.

Impossibile dimenticarla nel ruolo di Daenerys ne Il trono di Spade: avete visto com’è l’attrice fuori dal set?

Amata e allo stesso tempo odiata, Daenerys Targaryen è stata una delle star assolute de Il trono di Spade. Per molti una liberatrice, per altri non diversa dai tiranni che voleva combattere, ma tutti concordano su una cosa: la regina dei draghi è stata protagonista assoluta della serie tv. E grande merito va a lei, Emilia Clarke, che ha interpretato alla perfezione il personaggio, protagonista della saga fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco, da cui è tratta la serie tv. Ma avete mai visto l’attrice lontana dal set?

In scena, Emilia ha indossato perennemente la parrucca, lunga e color biondo platino, caratteristica tipica dei Targaryen. In realtà, l’attrice ha i capelli castani e un look molto semplice. Sui social, ha condiviso diversi scatti in cui si mostra in tutta la sua semplicità, con poco make up e un sorriso smagliante. Proprio così! A differenza di Daenerys, Emilia apparse spesso solare, sorridente e molto dolce. Insomma, non proprio le doti che abbiamo visto nella madre dei draghi! Ecco uno degli scatti che potete trovare sui seguitissimo profilo Instagram dell’attrice:

Eh si, Emilia è semplicemente meravigliosa! E non tutti sanno che, dietro al suo sorriso, si nascondono profonde ferite: nel 2011, poco dopo la fine delle riprese della prima stagione de Il trono di spade, l’attrice viene colpita da un aneurisma cerebrale, a causa del quale ha subito un delicato intervento. Non sarà l’unico: nel 2013 un secondo aneurisma le causerà un’emorragia cerebrare, che la costringerà a un secondo intervento.