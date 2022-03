La dottoressa Pimple Popper, incredibile dramma per Genner: tremendo!

A La dottoressa Pimple Popper, Genner ha raccontato il suo incredibile dramma: viveva con la mascherina attaccata al viso, cos’è successo.

Davvero raccapricciante, quello che è successo a Genner prima della sua partecipazione a La dottoressa Pimple Popper. E che l’ha spinto a chiedere aiuto a Sandra Lee. Nella stessa puntata del docu-reality in cui ha avuto a che fare con l’enorme ed imbarazzante problema di April, la dermatologa ha conosciuto anche un altro suo paziente.

Da come potete chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Genner era costretto a vivere con la mascherina attaccata al viso. Alle telecamere del programma di Real Time, infatti, l’uomo proveniente dalle Filippine ha spiegato di aver trovato questo espediente per evitare i commenti delle persone. Il problema alla sua pelle era piuttosto evidente. E tante volte gli è capitato di sentire poco carine nei suoi confronti. Proprio come era capitato a Noelle a lavoro! È proprio per questo motivo, quindi, che ha scelto di rivolgersi alla dottoressa Pimple Popper: dare inizio ad una ‘nuova vita’. Ci sarà riuscito? Scopriamolo!

La dottoressa Pimple Popper, il dramma di Genner: cos’è successo

Da quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che Genner abbia iniziato a vivere col suo problema al naso dal 2004. “Inizialmente era un semplice brufolo. Ora emana un cattivo odore e fa molto male”, ha iniziato a raccontare alle telecamere del programma, mostrando il motivo del suo forte imbarazzo.

Da come si vede dalla foto in alto, il naso di Genner era completamente diverso da quello ‘normale’. E questo, come detto dalla dottoressa Pimple Popper appena constatata la situazione, dipendeva dal fatto che la patologia di cui era affetto l’uomo era il cosiddetto rinofima. Ovvero, un inspessimento della pelle del naso. Si, ricordate benissimo: è lo stesso caso che la dottoressa Emma Craythorne ha curato a John a La clinica della pelle!

Attraverso un apposito strumento, chiamato elettrobisturi ad anello, la dottoressa Sandra Lee ha eliminato tutta la pelle in eccesso. Restituendo, quindi, un nuovo naso a Genner, ma anche la possibilità di non nascondersi più.