Matrimonio a prima vista, Mattia e Cristina sono una coppia della nuova edizione: sapete che lavoro fa la sposa?

Matrimonio a prima vista è un format in onda da diversi anni e arrivato quest’anno alla ottava edizione. Il team di esperti formato da Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto scelgono i protagonisti sulla base di test attitudinali e psicologici, interviste e tratti comuni per poi formare le coppie.

Queste sono tre. In questa edizione sono Antonio e Giorgia, Mattia e Cristina e Gianluca e Giorgia. Dopo il sì e dopo la cerimonia, gli sposi sono partiti per il viaggio di nozze. Mattia e Cristina hanno raggiunto la Costiera Amalfitana. Hanno trascorso giorni bellissimi in un posto romantico. Sono apparsi molto complici e pian piano c’è stato un forte avvicinamento. Adesso stanno per sperimentare la convivenza. Ma cosa sappiamo di loro? Sapete cosa fa nella vita la sposa?

Mattia e Cristina sono una coppia di Matrimonio a prima vista: cosa fa nella vita la sposa

Mattia e Cristina si sono sposati a Matrimonio a prima vista. Il primo incrocio di sguardi ha provocato nella sposa una reazione inaspettata. La donna nel ‘dietro le quinte’ ha pianto, dicendo che fuori non avrebbe mai guardato Mattia e che sembra troppo grande.

Ma poco dopo ha scoperto che l’uomo ha solo tre anni in più e in poco tempo tutto è cambiato. Tra i due è cresciuta la complicità già durante il servizio fotografico. Nel mezzo del pranzo nuziale l’imbarazzo era evidente, tra sguardi e sorrisi. Una volta arrivati in viaggio di nozze in Costiera Amalfitana si sono molto avvicinati ed entrambi hanno detto di voler sentire la vicinanza dell’altra persona. Ma cosa sappiamo di loro? In un nostro articolo vi abbiamo rivelato quale lavoro svolge Mattia: ma sapete cosa fa nella vita Cristina?

La sposa è un’aspirante personal trainer, infatti studia per diventarlo. Pratica pole dance, kickboxing ed ovviamente va spesso in palestra, come abbiamo visto anche nel video di presentazione. La sua passione per lo sport è evidente, ma ama anche viaggiare, tanto che appena può parte da sola. Cristina e Mattia riusciranno a ‘trovarsi’? Lo scopriremo solo guardando l’ottava edizione di Matrimonio a prima vista.