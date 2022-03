Noi, la nuova serie di Rai 1: dove è stata girata, trama, cast e anticipazioni prima puntata

Debutterà stasera 6 marzo 2022 su Rai1, la nuova serie “Noi” con gli amatissimi Lino Guanciale ed Aurora Ruffino: pronti a saperne di più?

Tra pochissime ore andrà in onda su Rai1 la nuova serie Noi, di cui l’attore Lino Guanciale aveva parlato al pubblico in occasione del Festival di Sanremo 2022. Si tratta di un remake della serie tv americana This is Us. Scopriamo allora tutti i dettagli di quello che certamente sarà un nuovo grande successo.

A partire da questa sera 6 marzo 2022, l’appuntamento è fissato per ogni domenica in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai fino al prossimo 10 aprile. Sei serate, quindi, divise ciascuna in due episodi.

Scritta da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi, Michela Straniero, è prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Luca Ribuoli. La vicenda narra la storia di una famiglia composta da Pietro e Rebecca e dai loro figli adulti, ma con flashback nell’infanzia e nell’adolescenza, Claudio, Caterina e Daniele. Sullo sfondo, l’Italia che cambia attraverso i decenni: si parte dagli anni ’80 e si arriva fino ad oggi.

Oltre a Lino Guanciale ed Aurora Ruffino, troviamo nel cast altri amatissimi attori come Dario Aita, Claudia Marsicano, Timothy Martin, Livio Kone, Giordana Faggiano, Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Francesca Agostini, Flavio Furno, Liliana Fiorelli e Massimo Wertmüller.

Noi, la serie: colonna sonora e cosa accadrà nella prima puntata

Ad aumentare il fascino della fiction sarà certamente la nutrita colonna sonora, composta da intramontabili capolavori della musica italiana, tra cui Almeno tu nell’universo, Napule è, Ancora, ancora, ancora, La stagione dell’amore. Attraverso queste note immortali, il pubblico potrà immergersi completamente nelle varie epoche descritte. A rendere ancora più magica l’atmosfera sarà la musica originale di Mille stelle, brano cantato da Nada, autrice insieme ad Andrea Farri.

Ma cosa accadrà nella prima puntata di questa sera? Nel primo episodio, intitolato “Il gioco della vita” vedremo Pietro (Lino Guanciale) e Rebecca (Aurora Ruffino) in dolce attesa; Daniele compie 34 anni e conosce per la prima volta il suo vero papà.

Il secondo episodio è, invece, “I fantastici 3″ in cui Pietro e Rebecca sono alle prese con la complicata sfida dell’essere genitori di tre bambini. Pianti, urla e notti insonni rendono difficile trovare un punto d’incontro con la moglie.

Un cast d’eccezione e una storia che merita di essere raccontata: siete pronti a gustarvi questa nuova imperdibile avventura?