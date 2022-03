Pechino Express 2022, chi è Rita Rusic: età, carriera, origini e vita privata della nuova concorrente del reality show.

Manca davvero poco all’inizio di una nuova edizione di Pechino Express. Si tratta dell’edizione numero nove del reality più avventuroso della nostra tv, che partirà giovedì 10 marzo 2022, su Sky Uno e in streaming su Now. Tra le dieci coppie che si metteranno in viaggio verso la rotta dei sultani c’è anche quella de I fidanzatini, formata da Rita Rusic e il suo giovane compagno Cristiano De Luzio.

Dopo essersi messa in gioco due anni fa, nella casa del GF Vip, la Rusic parteciperà a questo nuovo game show, stavolta in compagnia della sua dolce metà. In attesa di vederla in azione nelle varie tappe di Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, conosciamo qualcosa in più su di lei.

Rita Rusic è una delle concorrenti di Pechino Express 2022: qualche curiosità su di lei

61 anni, nata a Parenzo nell’Istria Croata il 16 maggio del 1960, Rita Rusic è una produttrice cinematografica, attrice, cantante e modella. È arrivata nel nostro Paese quando aveva solo 4 anni, vivendo per circa tre anni in un campo profughi. Ha intrapreso gli studi di Medicina e Chirurgia a Milano, ma senza terminarli. La sua carriera inizia come modella e, successivamente, come attrice e cantante: nel 1982 ebbe un ruolo principale in Attlia flagello di Dio e, parallelamente alla carriera di attrice, ha iniziato quella di cantante. Nel 1984 uscì l’album Love me o leave me now, scelto come sigla di Domenica In nello stesso anno. Per molti anni ha interrotto entrambe le attività, per poi riapparire nel 2006 nella serie 48 ore e nel 2009 nel film Polvere.

Ha lavorato anche come produttrice cinematografica, diventando social del marito Vittorio Cecchi Gori, con il quale è stata sposata dal 1983 al 2000. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Vittoria e Mario. In seguito al divorzio, ha fondato insieme alla sorella Leika la Rita Rusic Company, con cui ha prodotto molte pellicole di successo, tra cui Scusa se ti chiamo amore. Presto la vedremo a Pechino Express in compagnia del suo nuovo fidanzato, il 31 enne Cristiano De Luzio, con cui è uscita allo scoperto nel 2020. Di recente, però, la Rusic si è messa in gioco in altre trasmissioni, come il GF Vip nel 2020 e, nel ruolo di giurata, a Ballando con le stelle nel 2010 e Miss Italia nel 2009 e 2010.

Noi non vediamo l’ora di vederla in azione a Pechino Express: il loro amore riuscirà a portarli il più avanti possibile nel gioco? Noi ce lo auguriamo!