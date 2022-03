Pechino Express, chi è Cristiano Di Luzio: ricordate dove l’abbiamo già visto in tv?

Pechino Express, chi è Cristiano Di Luzio, il fidanzato di Rita Rusic: ricordate dove l’abbiamo già visto in tv?

Ci siamo! Manca pochissimo all’inizio di una nuova avventura di Pechino Express. Si tratta della nona edizione del reality più avventuroso della tv, che sarà visibile da giovedì 10 marzo su Sky Uno o in streaming su Now. A condurre ci sarà ancora una volta Costantino Della Gherardesca e, come sempre, dieci coppie di viaggiatori si sfideranno nel corso dell’avventura. Che si svolgerà sulla “Rotta dei sultani”, toccando quattro Stati, Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. E tra i concorrenti c’è anche lui, Cristiano Di Luzio!

31 anni, Cristiano sarà in coppia con la sua ben più celebre fidanzata, Rita Rusic. Non a caso, il loro team si chiama “I fidanzatini”. In attesa di vederli in azione, scopriamo qualcosa in più su di lui: ricordate dove lo abbiamo già visto sul piccolo schermo.

Cristiano Di Luzio è uno dei protagonisti di Pechino Express 2022: ecco dove l’abbiamo già visto in tv

Si chiama Cristiano Di Luzio ed è il giovane compagno di Rita Rusic: con le parteciperà a Pechino Express 2022. Di lui sappiamo che è nato ad Anzio, in provincia di Roma, nel 1990 e che ha iniziato la sua carriera facendo il modello, per poi dedicarsi alla sua attività da imprenditore. Ha una passione per lo sport e per l’allenamento in palestra. Nel 2020 si è parlato molto di lui dopo che è stata resa pubblica la sua storia con la showgirl e produttrice cinematografica Rita Rusic, ma lo avevamo già visto in tv. Dove?

I telespettatori più attenti di Ciao Darwin non avranno dimenticato la sua sfilata in intimo nell’iconico momento del ‘defilè’: era il 2019 e si trattava della puntata in cui si sfidavano “Umani contro mutanti”. Ecco un momento della sua sfilata:

Non ci resta che attendere qualche giorno e scoprire come se la caveranno i due “fidanzatini”: riuscirà l’amore che li lega a farli andare il più avanti possibile nel gioco? Noi glielo auguriamo! Appuntamento al 10 marzo.