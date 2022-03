Ricordate Barbara D’Urso nella serie Orgoglio? Sono passati più di 15 anni

Barbara D’Urso ha recitato in film e fiction: ricordate la conduttrice nella serie tv Orgoglio? L’abbiamo vista molti anni fa.

Barbara D’Urso dal 2008 è al timone di Pomeriggio Cinque. La stagione partita a settembre ha visto in atto un cambiamento importante. Il format ha iniziato a trattare solo attualità anche se con il passare delle settimane l’attenzione si è poi concentrata anche sul gossip, come i riferimenti al Grande Fratello Vip.

Adesso la conduttrice è pronta a sorprenderci ancora come solo lei sa fare. Il 15 marzo infatti parte la nuova edizione di La pupa e il secchione show e sarà proprio Barbara a condurla. Qualche giorno fa ha già annunciato diversi nomi che vedremo nel cast, rivelando anche che Antonella Elia e Federico Fashion Style sono due dei tre giudici. Il terzo è ancora da scoprire. Sappiamo che la D’Urso ha condotto tanti programmi televisivi e nella sua lunga carriera si è impegnata anche come attrice, recitando al cinema e in televisione. La ricordate nella serie televisiva di successo Orgoglio? Vi ha recitato molti anni fa.

Barbara D’Urso attrice: la ricordate nella serie televisiva Orgoglio?

Sta per partire la nuova edizione de La Pupa e il Secchione show. Barbara D’Urso conduce il format. Qualche giorno fa a Pomeriggio Cinque, programma di cui ha il timone dal 2008, ha annunciato alcuni dei nomi che vedremo nel cast.

Barbara è una delle conduttrici più amate e apprezzate. In questi anni si è dedicata anche alla recitazione e ci ha conquistato perchè è un’attrice molto talentuosa. Ha recitato al cinema e in televisione. Impossibile dimenticare il suo ritorno come protagonista nella serie La Dottoressa Giò trasmessa su Canale 5 nel gennaio del 2019. Come abbiamo accennato, la conduttrice ha recitato in tanti film e fiction: ricordate quando è stata tra le protagoniste della serie Orgoglio?

Ha recitato in questa serie di successo molti anni fa, nel 2004, al fianco di attori di spicco. Barbara D’Urso ha interpretato il personaggio della principessa Maria Pia Lanti di Santacroce. La trama era ambientata tra il 1911 e il 1913. Come possiamo osservare in alto, nella foto vediamo la D’Urso nei panni del suo personaggio e al suo fianco c’è Elena Sofia Ricci. Tornando indietro nel tempo, ricordate la sua interpretazione in questa serie?