“Sa che facilmente mi parte l’embolo”: retroscena Sonia Bruganelli, c’entra Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli svela un retroscena, c’entra suo marito Paolo Bonolis: “Sa che facilmente mi parte l’embolo”, cos’è successo.

Non solo imprenditrice di successo, ma anche opinionista amatissima! Per la prima volta in assoluto, Sonia Bruganelli ha vestito questi panni nel corso della sesta edizione del GF Vip, che – ricordiamo – terminerà tra qualche settimana. Ed ha conquistato tutti.

“Il prossimo anno non ci sarò”, sono proprio queste le parole con cui Sonia Bruganelli, nel corso di una sua intervista al settimanale ‘Chi’ per annunciare la sua assenza dalla prossima edizione del GF Vip. Un grosso colpo basso per Alfonso Signorini, ma anche l’amatissimo pubblico del reality, che con le due opinioniste quest’anno ne hanno viste di tutti i colori. Facciamo un piccolo passo indietro, però! Qualche tempo prima dell’inizio di questa sua nuova avventura televisiva, la splendida Bruganelli si è ampiamente raccontata sempre al settimanale di Signorini. Ed ha svelato un inedito retroscena su Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli, inedito retroscena: c’entra Paolo Bonolis

Ancora prima di iniziare la sua avventura da opinionista al GF Vip e di vestire questi panni per la prima volta, Sonia Bruganelli si è ampiamente raccontata al settimanale ‘Chi’. Ed oltre a rispondere a tutte quelle critiche che le vengono mosse sui social, la splendida imprenditrice ha svelato un inedito retroscena su suo marito Paolo Bonolis.

Diventati marito e moglie ben 25 anni fa, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non hanno mai perso occasione di poter mostrare la loro sintonia. Sempre ironici e disposti a raccontarsi senza troppi peli sulla lingua, i due formano una delle coppie più vere e genuine della televisione italiana. Entrambi conoscono ogni sfaccettatura dell’altro. E ce lo conferma il fatto che, nel corso di una sua intervista a ‘Chi’, Sonia ha spiegato un inedito retroscena su suo marito. Sia chiaro: non facciamo riferimento a quando ha detto che il buon Bonolis ‘millantava ricchezze che non aveva’, ma a ben altro. Quando le è stato chiesto se suo marito le aveva dato qualche consiglio prima di prendere parte al GF Vip, Sonia ha risposto: “Mi ha raccomandata di non litigare. Sa che facilmente mi parte l’embolo. Sono una che parte sparata ma poi mi dimentico pure quello che ho detto”.

Che dite? Sonia ha seguito il consiglio di suo marito?