Tutta Italia se ne innamorò negli anni ’90, ma che fine ha fatto Wendy Windham?

L’accento americano la rendeva una bomba di simpatia: che fine ha fatto la giunonica Wendy Windham che ottenne tanto successo in Italia?

Ricordate la biondissima showgirl americana Wendy Windham? Sono passati vent’anni da quando è apparsa sui nostri schermi per l’ultima volta, dopo aver conquistato il pubblico italiano con il suo fisico prorompente ma anche e soprattutto con tanta simpatia.

Non tutti sanno che la bella Wendy è nipote del famoso attore Stan Laurel, l’indimenticabile Stanlio del celeberrimo duo comico formato con Ollio (Oliver Hardy). Nata a Los Angeles il 13 gennaio del 1967, la Windham arrivò in Italia nel lontano 1988 e il suo esordio in tv avvenne nel varietà Raimondo e le altre, condotto dallo storico trio napoletano dei Trettreé.

Tanti i programmi a cui prese parte, come Il gioco dei 9, Maurizio Costanzo Show, Sabato al circo e la sit-com Casa dolce casa. La ricordate inoltre al fianco prima di Paolo Bonolis e poi di Giancarlo Magalli nella conduzione de I cervelloni su Rai 1? E nel film Gratta e vinci del 1996 diretto da Ferruccio Castronuovo?

Insomma una carriera niente male, fiorita in pochissimi anni. Scopriamo com’è diventata dopo tutto questo tempo la bella showgirl proveniente dagli Usa.

Wendy Windham oggi: ecco che fine ha fatto, resterete di stucco!

Nonostante la sua notevole fisicità, la bella americana riuscì a farsi apprezzare per la spontaneità e il carattere solare. C’è da dire infatti che con lei il ruolo di valletta fu arricchito come mai era accaduto prima di allora.

Wendy sapeva stare al passo con i conduttori con battute e gag esilaranti e ciò rappresentò un grande passo avanti nell’evoluzione della figura femminile in tv. Anche se non è più sotto i riflettori, ancora oggi è ricordata con affetto e molto seguita sui social.

E’ tornata a vivere in America dove vive con suo marito, il costruttore Jeff Safchik. La coppia non ha avuto figli. Da quel che si può vedere dai social, il suo sport preferito sembra essere l’equitazione.

In questa foto abbastanza recente, tratta dal suo profilo Instagram, la vediamo ancora bella come il sole alle prese con i suoi amati cavalli. Avete visto com’è rimasta praticamente uguale?