Octavia è stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan a Vite al Limite, ma che fine ha fatto oggi? Rivederla vi farà venire i brividi.

Era esattamente il 2012 quando, per la prima volta in assoluto, Vite al Limite andava in onda. Sono trascorsi quasi 10 anni da quel momento, si sono alternate ben 10 edizioni e tantissimi pazienti ed è giusto che i suoi telespettatori si siano affezionati a ciascuno di loro.

Nel corso di queste dieci edizioni, diciamoci la verità, abbiamo conosciuto tantissimi pazienti, eppure ciascuno di loro ha saputo entrare nel cuore del pubblico del programma. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Lashanta, ma anche di Lacey. Oltre a loro, non possiamo fare a meno di citare lei: la splendida Octavia Gahagans. Entrata a far parte della trasmissione di Real Time nel corso della sua settima stagione, la paziente del dottor Nowzaradan non ha battuto ciglio nello spiegare perché per lei era fondamentale ritornare in forma. E, in un vero e proprio batter baleno, è riuscita a raggiungere dei risultati a dir poco formidabili. Pesava esattamente 314 kg, ma quando è uscita dalla clinica aveva raggiunto i 200 kg. Che fine ha fatto oggi? Scopriamolo insieme.

Che fine ha fatto oggi Octavia di Vite al Limite? Impressionante

Vite al limite è un programma talmente seguito che, ad oggi, sono tantissime le persone che si chiedono che fine abbiano fatto oggi i suoi protagonisti. Ad esempio, siete curiosi di sapere cosa sappiamo su Octavia Gahagans? Sono trascorsi anni dalla sua partecipazione al programma e al suo dimagrimento record, ma che fine ha fatto oggi?

Tra i tantissimi pazienti con cui il dottor Nowzaradan ha avuto a che fare, Octavia è tra coloro che non ha mai creato ‘problemi’. E che, sin da subito, ha rispettato per filo e per segno il programma di dimagrimento del chirurgo iraniano. Ad oggi, cosa sappiamo su di lei? Ha continuato a seguire la dieta? Assolutamente si! Siamo riusciti a rintracciarla su Facebook e, con grande stupore, non abbiamo potuto fare a meno di notare la sua bellezza, ma anche il suo ulteriore dimagrimento. Spulciando con attenzione il suo canale social ufficiale, infatti, abbiamo scoperto tantissimi suoi recentissimi scatti fotografici. E tutti non fanno altro che testimoniare la sua ritrovata forma fisica. Eccola qui:

Anche voi siete rimasti a bocca aperta, vero? Come darvi torto: chapeau, cara Octavia!