Amici 21, clamoroso indizio sui social: ci sarà anche lei al serale? L’ex ballerina ha condiviso uno scatto che non è passato inosservato.

Ci siamo! Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici 21. Come ogni anno, la fase finale del talent show di Canale 5 andrà in onda in prima serata, di sabato sera. La prima puntata dello show andrà in onda sabato 19 marzo, dopo la fine di C’è Posta per te. Nell’ultima puntata del pomeridiano è arrivata una meravigliosa notizia: tutti gli allievi sono andati al serale! E sono già spuntate anche le possibili squadre e i possibili abbinamenti… Nelle scorse ore, però, un altro indizio sta facendo il giro del web.

Un’ex ballerina della passata edizione del talent potrebbe tornare proprio nel serale, magari come ballerina professionista? È un’ipotesi che è nata proprio qualche ora fa, quando l’ex allieva ha pubblicato una Instagram Story decisamente eloquente.. Scopriamo i dettagli.

L’ex ballerina di Amici 20 sarà al serale di questa edizione? Un indizio fa sognare i telespettatori

Siete pronti per il serale di Amici 21? Come ogni anno, i concorrenti si sfideranno a suon di cover e coreografie, con l’obiettivo di arrivare il più avanti possibile. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Staremo a vedere! Nel frattempo, arrivano spoiler e anticipazioni sulla trasmissione. E non mancano clamorose ipotesi. A lanciare la possibile “bomba” è stato Gossip e Tv, che ha notato una foto pubblicata da Rosa Di Grazia. Ricordate la ballerina che l’anno scorso era nel team di Lorella Cuccarini? Proprio poche ore fa ha postato uno scatto in cui mostra il dietro le quinte di uno studio televisivo. Non uno qualunque, ma proprio gli studi Elios, quelli dove si svolge Amici. Un indizio che ha insospettito i fan: che Rosa sia una delle nuove ballerine professioniste della trasmissione in occasione del serale?

È chiaro che, al momento, si tratta di una semplice ipotesi: la foto, inoltre, non rende chiaro se si tratta effettivamente dello studio di Amici. Nel caso la notizia fosse confermata, sareste felici di rivedere Rosa in trasmissione?