Lunedì 7 marzo andrà in onda la seconda puntata di Vostro onore, ecco le sue anticipazioni: colpo di scena inimmaginabile, cosa accadrà.

È iniziata da solo una settimana questa nuova serie tv di Rai Uno, eppure si può dire che il successo è spudorato! Intitolata ‘Vostro onore’, la fiction racconta i piani di un estimabile giudice che è disposto a tutto pur di salvare suo figlio dalle crudeltà di un boss mafioso.

Matteo, di cui i panni sono vestiti da Oscar Matteo Giuggioli, investe un uomo con l’auto di sua madre. E, preso dalla disperazione, decide di non prestare soccorso all’uomo, ma di fuggire. Suo padre, apprezzato giudice in lizza per la nomina di Presidente del Tribunale di Milano, viene a conoscenza dell’incidente, ma soprattutto del fatto che l’uomo investito e morto non è altro che il figlio di un boss, di cui lui stesso aveva mandato in frantumi il clan anni prima. L’obiettivo, quindi, di Pagani è di salvaguardare suo figlio. E di tentare di tutto per non far saltare la verità a galla. Inizia così, grazie all’aiuto di un suo amico, ad inventarsi un altro colpevole, ma molto presto dovrà fare i conti con qualcosa di impensabile. Detto questo, siete curiosi di sapere quali sono le anticipazioni della seconda puntata di Vostro onore?

Vostro Onore del 7 Marzo, anticipazioni seconda puntata: cosa succederà

Una storia ingarbugliata, quella raccontata in ‘Vostro onore’, ma anche stasera conquisterà tutti. Tra qualche ora andrà in onda la sua seconda puntata, ma quali sono le anticipazioni? Scopriamole!

Grazie a Ludovica, sua ex tirocinante, Vittorio Pagani verrà a scoprire le condizioni di Nino. Mediante l’aiuto di un suo amico ed ex collega, infatti, sarà proprio quest’ultimo ad essere stato accusato della morte di Diego Silva. E, soprattutto, ad essere nel mirino del boss per vendicare della morte di suo figlio. Nel frattempo, però, Paolo Donati – dirigente del commissariato e padre di Camilla – inizia una nuova indagine sugli affari dei Silva. È proprio così che Miguel scopre un traffico di droga che vede coinvolti suo fratello Diego e Carlos, ma che è a sua insaputa.

Nel quarto episodio di questa seconda puntata, Vittorio Pagani deciderà di agire. E di prendere sotto protezione Nino, ma nel farlo si addentra in alcuni affari illeciti dei Grava. È proprio per questo motivo che Filippo, dopo aver visto andare tutto in fumo, tenterà di vendicarsi, colpendo lo stesso giudice.

Chi è Nino?

Ha una figura centrale in questa fiction, ma chi è? Il giovane Nino Grava è imparentato con Salvatore, grande amico di Vittorio che lo aiuterà ad scagionare Matteo. I due, infatti, inventeranno un furto dell’auto, per giustificare l’incidente, ed incolperanno il giovane Nino non solo della macchina rubata, ma anche della morte di Silva. Ma non è affatto finita qui. Nino è strettamente legato al clan Grava. Ed è per questo motivo che quando il buon Pagani vorrà proteggerlo, verrà a conoscenza dei traffici illeciti anche della sua famiglia, mandando tutto a monte.

Seguirete questa seconda puntata?